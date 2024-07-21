https://sputnik-georgia.ru/20240721/bayden-reshil-ne-uchastvovat-v-vyborakh-prezidenta-289111202.html

Байден решил не участвовать в выборах президента

Байден решил не участвовать в выборах президента

Sputnik Грузия

Байден в последнее время сталкивается с "беспрецедентным отсутствием энтузиазма" в отношении его президентской кандидатуры среди демократов 21.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-21T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Действующий президент США 81-летний Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.При этом Байден заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Харрис, призвал демократов "победить Трампа".В 2023 году издание Politico утверждало, что рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется в районе 40%, что может сигнализировать о низких шансах главы государства победить в борьбе за переизбрание в 2024 году.По мнению издания, Байден в последнее время сталкивается с "беспрецедентным отсутствием энтузиазма" в отношении его президентской кандидатуры среди демократов. Так, напоминает Politico, мартовский опрос телеканала CNN показал, что лишь 68% сторонников демократов считают Байдена "достойным переизбрания" в 2024 году.На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления американские политики и журналисты сходятся во мнении, что Демократической партии следует заменить Байдена на другого кандидата, наиболее вероятным из которых называют вице-президента США Камалу Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявлял, что не собирается выходить из президентской гонки.Однако позже он допустил, что выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Врачи ничего не выявили, но на днях от финансирования предвыборной кампании Байдена отказался один из главных спонсоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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