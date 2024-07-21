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Байден решил не участвовать в выборах президента
Байден решил не участвовать в выборах президента
Sputnik Грузия
Байден в последнее время сталкивается с "беспрецедентным отсутствием энтузиазма" в отношении его президентской кандидатуры среди демократов 21.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Действующий президент США 81-летний Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.При этом Байден заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Харрис, призвал демократов "победить Трампа".В 2023 году издание Politico утверждало, что рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется в районе 40%, что может сигнализировать о низких шансах главы государства победить в борьбе за переизбрание в 2024 году.По мнению издания, Байден в последнее время сталкивается с "беспрецедентным отсутствием энтузиазма" в отношении его президентской кандидатуры среди демократов. Так, напоминает Politico, мартовский опрос телеканала CNN показал, что лишь 68% сторонников демократов считают Байдена "достойным переизбрания" в 2024 году.На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления американские политики и журналисты сходятся во мнении, что Демократической партии следует заменить Байдена на другого кандидата, наиболее вероятным из которых называют вице-президента США Камалу Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявлял, что не собирается выходить из президентской гонки.Однако позже он допустил, что выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Врачи ничего не выявили, но на днях от финансирования предвыборной кампании Байдена отказался один из главных спонсоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, в мире, новости, сша, джо байден, дональд трамп
политика, в мире, новости, сша, джо байден, дональд трамп
Байден решил не участвовать в выборах президента
22:24 21.07.2024 (обновлено: 22:41 21.07.2024)
Байден в последнее время сталкивается с "беспрецедентным отсутствием энтузиазма" в отношении его президентской кандидатуры среди демократов
ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Действующий президент США 81-летний Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
"Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока", – Байден написал в официальном письме, размещенном в его соцсетях.
Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.
При этом Байден заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Харрис, призвал демократов "победить Трампа".
В 2023 году издание Politico утверждало, что рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется в районе 40%, что может сигнализировать о низких шансах главы государства победить в борьбе за переизбрание в 2024 году.
По мнению издания, Байден в последнее время сталкивается с "беспрецедентным отсутствием энтузиазма" в отношении его президентской кандидатуры среди демократов. Так, напоминает Politico, мартовский опрос телеканала CNN показал, что лишь 68% сторонников демократов считают Байдена "достойным переизбрания" в 2024 году.
Первые дебаты претендентов на пост президента США демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу, 28 июня 2024 года, в Атланте на площадке телеканала CNN и продлились около полутора часов. Американские СМИ назвали выступление действующего главы Белого дома неудачным, Байден запинался и делал паузы, а также не всегда четко формулировал свою мысль.
На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления американские политики и журналисты сходятся во мнении, что Демократической партии следует заменить Байдена на другого кандидата, наиболее вероятным из которых называют вице-президента США Камалу Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявлял, что не собирается выходить из президентской гонки.
Однако позже он допустил, что выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Врачи ничего не выявили, но на днях от финансирования предвыборной кампании Байдена отказался один из главных спонсоров.