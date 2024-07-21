https://sputnik-georgia.ru/20240721/gibel-mototsiklista-v-tbilisi--obvinyaemyy-politseyskiy-ostanetsya-v-tyurme-289110155.html
Гибель мотоциклиста в Тбилиси – обвиняемый полицейский останется в тюрьме
Гибель мотоциклиста в Тбилиси – обвиняемый полицейский останется в тюрьме
Sputnik Грузия
Задержанный полицейский обвиняется в нарушении правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшем причинение смерти 21.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-21T17:58+0400
2024-07-21T17:58+0400
2024-07-21T17:58+0400
происшествия
новости
грузия
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_aa2528ce7e49c59c15e244176a212a47.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для задержанного по делу о смерти мотоциклиста в Тбилиси патрульного полицейского в качестве меры пресечения тюремное заключение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Задержанный полицейский обвиняется в нарушении правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшем причинение смерти. Теперь в случае подтверждения вины ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Следствие установило, что утром 19 июля 19-летний Реви Давиташвили ехал на мотоцикле с превышением скорости. Патрульные полицейские потребовали от него остановиться, но он не подчинился требованию и продолжил ехать в направлении проспекта Казбеги. В итоге Давиташвили врезался в ехавший с нарушением правил дорожного движения автомобиль патрульной полиции и погиб на месте. По словам прокурора, в деле есть доказательства, в том числе запись видеокамеры, прикрепленной к шлему погибшего, которые подтверждают вину патрульного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_05bafab09e49a5ffecd1f22c2451104f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд
происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд
Гибель мотоциклиста в Тбилиси – обвиняемый полицейский останется в тюрьме
Задержанный полицейский обвиняется в нарушении правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшем причинение смерти
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для задержанного по делу о смерти мотоциклиста в Тбилиси патрульного полицейского в качестве меры пресечения тюремное заключение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Задержанный полицейский обвиняется в нарушении правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшем причинение смерти. Теперь в случае подтверждения вины ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
Следствие установило, что утром 19 июля 19-летний Реви Давиташвили ехал на мотоцикле с превышением скорости. Патрульные полицейские потребовали от него остановиться, но он не подчинился требованию и продолжил ехать в направлении проспекта Казбеги. В итоге Давиташвили врезался в ехавший с нарушением правил дорожного движения автомобиль патрульной полиции и погиб на месте.
По словам прокурора, в деле есть доказательства, в том числе запись видеокамеры, прикрепленной к шлему погибшего, которые подтверждают вину патрульного.