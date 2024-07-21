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Гибель мотоциклиста в Тбилиси – обвиняемый полицейский останется в тюрьме

Гибель мотоциклиста в Тбилиси – обвиняемый полицейский останется в тюрьме

Sputnik Грузия

Задержанный полицейский обвиняется в нарушении правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшем причинение смерти 21.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-21T17:58+0400

2024-07-21T17:58+0400

2024-07-21T17:58+0400

происшествия

новости

грузия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для задержанного по делу о смерти мотоциклиста в Тбилиси патрульного полицейского в качестве меры пресечения тюремное заключение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Задержанный полицейский обвиняется в нарушении правил движения транспорта или его эксплуатации, повлекшем причинение смерти. Теперь в случае подтверждения вины ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Следствие установило, что утром 19 июля 19-летний Реви Давиташвили ехал на мотоцикле с превышением скорости. Патрульные полицейские потребовали от него остановиться, но он не подчинился требованию и продолжил ехать в направлении проспекта Казбеги. В итоге Давиташвили врезался в ехавший с нарушением правил дорожного движения автомобиль патрульной полиции и погиб на месте. По словам прокурора, в деле есть доказательства, в том числе запись видеокамеры, прикрепленной к шлему погибшего, которые подтверждают вину патрульного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд