https://sputnik-georgia.ru/20240721/pyat-sekretov-krasoty-i-molodosti-ot-nani-bregvadze-289110338.html

Пять секретов красоты и молодости от Нани Брегвадзе

Пять секретов красоты и молодости от Нани Брегвадзе

Sputnik Грузия

Легенде грузинской эстрады, которую по праву называют "королевой романса", Нани Брегвадзе сегодня исполнилось 87 лет 21.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-21T18:56+0400

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грузия

культура

общество

нани брегвадзе

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Еще в свой 80-летний юбилей артистка сказала: "Что такое 80 лет? Эта цифра абсолютно ничего не значит". И ведь была абсолютно права, так как выглядит Нани Брегвадзе всегда прекрасно. Элегантности, изящности и изысканности Брегвадзе могут позавидовать многие и сегодня.Поэтому Sputnik Грузия решил поделиться секретами красоты королевы грузинской эстрады. Берите на заметку советы грузинской примадонны.Стиль как второе "я"Нани Георгиевна считает, что главное прислушиваться к своей интуиции, а не следовать моде. "Стиль – это мое второе "я", – говорит Брегвадзе. А чтобы это "я" не терять, нужно слушать свой внутренний голос."Бывает так, что и нравится вещь, и сидит хорошо, надеваешь ее, а внутренний голос шепчет: "Не твое". Проверяется это лучше всего на концертных нарядах. Сцена не терпит фальши", – говорит артистка.Однако это не все! Вкус, как утверждает Нани Георгиевна, проявляется не только в одежде, он виден и в поведении, и в манерах. Здесь и ощущается тот самый артистократизм Брегвадзе.Приучаем с детстваКонечно, обучиться можно чему угодно, и даже приобрести чувство стиля. Но некоторым, как и Нани Брегвадзе, это прививали с самого детства."Я вспоминаю сейчас, как мама и мои тети по отцовской линии по воскресеньям водили меня в оперу. Каждую неделю мне шили новое платье! Одно из них – шелковое с воланами, густого винного цвета, помню до сих пор", – вспоминала Брегвадзе.Ботокс? Почему нет? (но не перебарщиваем)Нани Брегвадзе также в целом не выступала против косметических "уколов красоты". По словам артистки, можно проводить любые манипуляции, но, главное, помнить о мере."Если вы хотите выглядеть хорошо, не стесняйтесь и делайте то, что вам идет. Что хотите, то и делайте. И операции тоже делайте. И глаза тоже делайте. Но это надо делать в меру. Чтобы не бросалось в глаза", – сказала Нани.ГенетикаТут вы, конечно, бессильны – обстоятельства не от вас зависят. Однако в случае с Нани Брегвадзе генетика играет также важную роль. Артистка отмечала, что красота и аристократизм достались ей по наследству. Очень красивыми и ухоженными до глубокой старости, по ее словам, были как бабушка, так и прабабушка.Уметь "наводить" красотуВоспользоваться услугами стилистов можно не всегда, а вот приводить себя в порядок нужно. Так вот, у Нани Георгиевны не было возможности пойти к стилистам во время гастролей с "Орэра"."И вот я сидела перед зеркалом, пока они там что-то пели, изучала себя. Поднимала нос, укорачивала уши. И замечала, что прическа не годится. Не нравится. Брала ножницы и начинала себя стричь", – вспоминала Нани.Это мы к чему? К тому, что себя нужно изучать, понимать, что вам идет, а что нет. И здесь ваш внутренний голос и интуиция вам только помогут.Ну и наконец, удивитесь ли вы, если под конец мы скажем, что красота внутренняя важнее внешней? Неписанный закон – чем человек добрее и чище, тем он прекраснее и внешне."Открывая утром глаза, первое, что вы должны себе говорить: "Как прекрасна жизнь" и желать всем добра. Злость душит, и от вас моментально исходят плохие флюиды. Я много чего пережила, но никогда не концентрируюсь на плохом, в моей памяти откладывается только хорошее", – говорит Нани Георгиевна.Наверное, именно благодаря этому Нани Брегвадзе не только икона стиля, но и образец для подражания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, общество, нани брегвадзе