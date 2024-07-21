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Сборная Грузии занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби - Planetrugby
Сборная Грузии занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби - Planetrugby
Sputnik Грузия
Грузинские регбисты занесли четыре попытки Австралии и подарили болельщикам великолепное зрелище, пишет издание 21.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-21T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби еще раз доказала, что занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби, пишет австралийское издание Planetrugby Сборная Грузии провела третий летний тест-матч, на этот раз против многоопытной команды из высшего эшелона регби Австралии и не смотря на проигрыш 29:40, получила высокую оценку иностранных экспертов. "Снимаю шляпу перед сборной Грузии, которая еще раз доказала, что занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби. Грузинские регбисты занесли четыре великолепные попытки Австралии и подарили собравшимся в Сиднее болельщикам великолепное зрелище", - пишет Planetrugby. По мнению автора статьи, грузинские регбисты еще раз показали всем, что способны играть со странами-представителями Тьер 1 - высшего эшелона мирового регби и бороться за победу. "В некоторых частях матча с Австралией они выглядели довольно хорошо, но, честно говоря, Австралия заслужила победу, потому что в целом они были лучше своих оппонентов", - отметил автор статьи. Он также обратил внимание на хорошую физическую подготовку сборной Грузии, особую похвалу заслужила игра Акакия Табуцадзе, представляющего грузинскую франшизу "Черный лев". В ходе летних тест-матчей "борджгалоснеби" сыграли еще две встречи - 5 июля в Батуми они проиграли сборной Фиджи со счетом 12:21, а 13 июля в Сендае обыграли сильную команду Японии со счетом 25:23. По мнению многих специалистов, победа Грузии над сильнейшей сборной Японии и достойная игра против Австралии даст новый толчок развитию регби в стране, будет способствовать популярности "борджгалоснеби" в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, австралия, япония, фиджи, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, регби
спорт, грузия, новости, австралия, япония, фиджи, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, регби
Сборная Грузии занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби - Planetrugby
Грузинские регбисты занесли четыре попытки Австралии и подарили болельщикам великолепное зрелище, пишет издание
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби еще раз доказала, что занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби, пишет австралийское издание Planetrugby
Сборная Грузии провела третий летний тест-матч, на этот раз против многоопытной команды из высшего эшелона регби Австралии и не смотря на проигрыш 29:40, получила высокую оценку иностранных экспертов.
"Снимаю шляпу перед сборной Грузии, которая еще раз доказала, что занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби. Грузинские регбисты занесли четыре великолепные попытки Австралии и подарили собравшимся в Сиднее болельщикам великолепное зрелище", - пишет Planetrugby.
По мнению автора статьи, грузинские регбисты еще раз показали всем, что способны играть со странами-представителями Тьер 1 - высшего эшелона мирового регби и бороться за победу.
"В некоторых частях матча с Австралией они выглядели довольно хорошо, но, честно говоря, Австралия заслужила победу, потому что в целом они были лучше своих оппонентов", - отметил автор статьи.
Он также обратил внимание на хорошую физическую подготовку сборной Грузии, особую похвалу заслужила игра Акакия Табуцадзе, представляющего грузинскую франшизу "Черный лев".
В ходе летних тест-матчей "борджгалоснеби" сыграли еще две встречи - 5 июля в Батуми они проиграли сборной Фиджи со счетом 12:21, а 13 июля в Сендае обыграли сильную команду Японии со счетом 25:23.
Эмблемой сборной Грузии по регби является "боржгали" - древний символ, означающий солнце, энергию и вечную жизнь, поэтому болельщики называют команду "борджгалснеби".
По мнению многих специалистов, победа Грузии над сильнейшей сборной Японии и достойная игра против Австралии даст новый толчок развитию регби в стране, будет способствовать популярности "борджгалоснеби" в мире.