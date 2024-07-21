https://sputnik-georgia.ru/20240721/skolko-pensionerov-v-gruzii--poslednie-dannye-289102194.html

Сколько пенсионеров в Грузии – последние данные

Сколько пенсионеров в Грузии – последние данные

Sputnik Грузия

Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет 21.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-21T09:01+0400

2024-07-21T09:01+0400

2024-07-21T09:01+0400

пенсия

накопительная пенсия

грузия

новости

общество

тбилиси

имерети

гурия

минздрав

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260010365_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_ae174aea08236515f834316693da1b17.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают 851,4 тысячи пенсионеров, из них 247,4 тысячи мужчин и 604 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июля 2024 года. Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,1 тысячи, из них 2,9 тысячи мужчин и 9,2 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети.Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми - Земо Сванети. Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 июня – 2,6996 GEL/$1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

имерети

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пенсия, накопительная пенсия, грузия, новости, общество, тбилиси, имерети, гурия, минздрав