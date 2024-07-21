https://sputnik-georgia.ru/20240721/ubiystvo-v-gorakh-na-zapade-gruzii---obvinyaemomu-grozit-do-15-let-tyurmy-289108221.html

Убийство в горах на западе Грузии - обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы

Убийство в горах на западе Грузии - обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

Обвиняемый ранил потерпевшего ножом в грудь во время ссоры на пастбище на горе Асхи 21.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-21T11:24+0400

2024-07-21T11:24+0400

2024-07-21T11:34+0400

происшествия

грузия

новости

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве, совершенном на пастбище на горе Асхи (регион Самегрело- Земо Сванети) - за преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие, проведенное МВД, установило, что 18 июля обвиняемый ранил потерпевшего ножом в грудь во время ссоры на пастбище на горе Асхи. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 19 июля. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии