https://sputnik-georgia.ru/20240721/ubiystvo-v-gorakh-na-zapade-gruzii---obvinyaemomu-grozit-do-15-let-tyurmy-289108221.html
Убийство в горах на западе Грузии - обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы
Убийство в горах на западе Грузии - обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
Обвиняемый ранил потерпевшего ножом в грудь во время ссоры на пастбище на горе Асхи 21.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-21T11:24+0400
2024-07-21T11:24+0400
2024-07-21T11:34+0400
происшествия
грузия
новости
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве, совершенном на пастбище на горе Асхи (регион Самегрело- Земо Сванети) - за преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие, проведенное МВД, установило, что 18 июля обвиняемый ранил потерпевшего ножом в грудь во время ссоры на пастбище на горе Асхи. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 19 июля. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_522a240378a3c76ba4fd776480899ddb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Убийство в горах на западе Грузии - обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы
11:24 21.07.2024 (обновлено: 11:34 21.07.2024)
Обвиняемый ранил потерпевшего ножом в грудь во время ссоры на пастбище на горе Асхи
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве, совершенном на пастбище на горе Асхи (регион Самегрело- Земо Сванети) - за преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие, проведенное МВД, установило, что 18 июля обвиняемый ранил потерпевшего ножом в грудь во время ссоры на пастбище на горе Асхи. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 19 июля. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.