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Все об автомобилях в Грузии: самые популярные машины и виды топлива
Все об автомобилях в Грузии: самые популярные машины и виды топлива
Sputnik Грузия
К 2024 году в стране было зарегистрировано 1,6 миллиона автомобилей 21.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-21T13:35+0400
2024-07-21T13:35+0400
2024-07-21T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Hyundai, Toyota и Ford стали самыми популярными марками легковых автомобилей, регистрируемых в первом квартале 2024 года в Грузии, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Отмечается, что жители Грузии предпочитают автомобили серого, белого и черных цветов. Всего в стране ездит 454,7 тысячи легковых автомобилей серого цвета, 381 тысяча белого и 240,7 тысячи черного цвета. На бензине ездит 41,2% автомобилей, 19,7% – на дизеле, а 16,7% – на гибридном топливе. К 2024 году в Грузии было зарегистрировано 1,6 миллиона автомобилей, из которых 1,4 были легковыми, что означает, что на каждую тысячу жителей страны в среднем приходится 357 автомобилей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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автомобили, грузия, общество, новости, сакстат
автомобили, грузия, общество, новости, сакстат
Все об автомобилях в Грузии: самые популярные машины и виды топлива
К 2024 году в стране было зарегистрировано 1,6 миллиона автомобилей
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Hyundai, Toyota и Ford стали самыми популярными марками легковых автомобилей, регистрируемых в первом квартале 2024 года в Грузии, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Между тем самыми распространенными автомобилями в Грузии остаются Toyota Prius (около 47 тысяч автомобилей), Opel Astra (37,6 тысячи), Hyundai Fit (23,9 тысячи), VAZ 21063 (23 тысячи) и Mercedes-Benz C-Class (18,4 тысячи).
Отмечается, что жители Грузии предпочитают автомобили серого, белого и черных цветов. Всего в стране ездит 454,7 тысячи легковых автомобилей серого цвета, 381 тысяча белого и 240,7 тысячи черного цвета.
На бензине ездит 41,2% автомобилей, 19,7% – на дизеле, а 16,7% – на гибридном топливе.
К 2024 году в Грузии было зарегистрировано 1,6 миллиона автомобилей, из которых 1,4 были легковыми, что означает, что на каждую тысячу жителей страны в среднем приходится 357 автомобилей.