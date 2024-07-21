https://sputnik-georgia.ru/20240721/vse-ob-avtomobilyakh-v-gruzii-samye-populyarnye-mashiny-i-vidy-topliva-289100900.html

Все об автомобилях в Грузии: самые популярные машины и виды топлива

Все об автомобилях в Грузии: самые популярные машины и виды топлива

Sputnik Грузия

К 2024 году в стране было зарегистрировано 1,6 миллиона автомобилей 21.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-21T13:35+0400

2024-07-21T13:35+0400

2024-07-21T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Hyundai, Toyota и Ford стали самыми популярными марками легковых автомобилей, регистрируемых в первом квартале 2024 года в Грузии, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Отмечается, что жители Грузии предпочитают автомобили серого, белого и черных цветов. Всего в стране ездит 454,7 тысячи легковых автомобилей серого цвета, 381 тысяча белого и 240,7 тысячи черного цвета. На бензине ездит 41,2% автомобилей, 19,7% – на дизеле, а 16,7% – на гибридном топливе. К 2024 году в Грузии было зарегистрировано 1,6 миллиона автомобилей, из которых 1,4 были легковыми, что означает, что на каждую тысячу жителей страны в среднем приходится 357 автомобилей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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автомобили, грузия, общество, новости, сакстат