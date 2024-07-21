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Всеобщая регистрация в детсады Тбилиси начинается 22 июля
Всеобщая регистрация в детсады Тбилиси начинается 22 июля
Sputnik Грузия
В грузинской столице функционирует 190 государственных детских садов 21.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-21T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Третий этап, т. е. всеобщая регистрация воспитанников в детские сады Тбилиси начнется в понедельник, 22 июля, в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места.Регистрацию в детские сады грузинской столицы на предстоящий учебно-воспитательный год прошли уже 6,7 тысячи детей – воспитанников примут в отремонтированные и абсолютно новые здания детсадов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Первый этап регистрации стартовал 8 июля и завершился спустя 6 дней. Зарегистрироваться на первом этапе могли:Пройти регистрации в детские сады Тбилиси могут все те дети, которым к началу учебно-воспитательного процесса исполнится 2 года. Если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детсад.В Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, детский сад
грузия, новости, общество, тбилиси, детский сад
Всеобщая регистрация в детсады Тбилиси начинается 22 июля
В грузинской столице функционирует 190 государственных детских садов
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Третий этап, т. е. всеобщая регистрация воспитанников в детские сады Тбилиси начнется в понедельник, 22 июля, в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места.
Регистрацию в детские сады грузинской столицы на предстоящий учебно-воспитательный год прошли уже 6,7 тысячи детей – воспитанников примут в отремонтированные и абсолютно новые здания детсадов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Регистрация традиционно проходит в электронном формате на сайте www.kids.org.ge. Сейчас подходит к завершению второй этап регистрации, в котором участвуют дети, зарегистрированные на территории Тбилисского муниципалитета. Он продлится до 21 июля включительно.
Первый этап регистрации стартовал 8 июля и завершился спустя 6 дней. Зарегистрироваться на первом этапе могли:
Дети из социально незащищенных семей (до 100 тысяч баллов);
Дети со специальными образовательными нуждами;
Дети из многодетных семей и/или усыновленные дети;
Родные братья и сестры воспитанников детских садов;
Дети сотрудников детских садов.
Пройти регистрации в детские сады Тбилиси могут все те дети, которым к началу учебно-воспитательного процесса исполнится 2 года. Если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детсад.
В Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов.