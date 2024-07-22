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Детсады Тбилиси готовы принять до 18 тысяч воспитанников – глава агентства
Детсады Тбилиси готовы принять до 18 тысяч воспитанников – глава агентства
Sputnik Грузия
Всеобщая регистрация воспитанников в детские сады грузинской столицы началась 22 июля 22.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Государственные детские сады Тбилиси на 2024/2025 учебно-воспитательный год готовы принять до 18 тысяч новых воспитанников, заявил глава Агентства детских садов столицы Каха Абуладзе.Третий этап, т. е. всеобщая регистрация воспитанников в детские сады столицы началась 22 июля и продлится до тех пор, пока в госсадах будут свободные места. Регистрацию в сады после завершения двух этапов уже прошли до 8 тысяч детей. По его словам, на первом этапе, который предусматривал регистрацию целевой категории, было зарегистрировано до 3 тысяч детей, на втором этапе, который завершился 21 июля, – более 4,5 тысячи детей. Как отметил глава Агентства, в случае, если родители не смогли зарегистрировать своих детей в желаемых государственных детских садах Тбилиси, они могут обратиться в администрацию самого детского сада. Пройти регистрацию могут все дети, которым к началу учебно-воспитательного процесса исполнится два года. В Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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детский сад, грузия, новости, общество, тбилиси, дети
детский сад, грузия, новости, общество, тбилиси, дети
Детсады Тбилиси готовы принять до 18 тысяч воспитанников – глава агентства
13:59 22.07.2024 (обновлено: 14:12 22.07.2024)
Всеобщая регистрация воспитанников в детские сады грузинской столицы началась 22 июля
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Государственные детские сады Тбилиси на 2024/2025 учебно-воспитательный год готовы принять до 18 тысяч новых воспитанников, заявил глава Агентства детских садов столицы Каха Абуладзе.
Третий этап, т. е. всеобщая регистрация воспитанников в детские сады столицы началась 22 июля и продлится до тех пор, пока в госсадах будут свободные места. Регистрацию в сады после завершения двух этапов уже прошли до 8 тысяч детей.
"Всеобщая регистрации продлится до заполнения мест, и независимо от места регистрации родители могут заранее проверить число свободных мест в садах на нашем сайте. Всего мы сможем принять более 18 тыс. детей. На данном этапе зарегистрировано около 8 тысяч", – сказал Абуладзе.
По его словам, на первом этапе, который предусматривал регистрацию целевой категории, было зарегистрировано до 3 тысяч детей, на втором этапе, который завершился 21 июля, – более 4,5 тысячи детей.
Как отметил глава Агентства, в случае, если родители не смогли зарегистрировать своих детей в желаемых государственных детских садах Тбилиси, они могут обратиться в администрацию самого детского сада.
"Однако, в случае большого числа обращений, родители по-прежнему не могут зарегистрировать своих детей рядом с домом, поэтому им приходится регистрировать их либо в частном детском саду, либо в саду, расположенном дальше", – отметил Абуладзе.
Пройти регистрацию могут все дети, которым к началу учебно-воспитательного процесса исполнится два года. В Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов.