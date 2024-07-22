https://sputnik-georgia.ru/20240722/detsady-tbilisi-gotovy-prinyat-do-18-tysyach-vospitannikov---glava-agentstva-289120370.html

Детсады Тбилиси готовы принять до 18 тысяч воспитанников – глава агентства

Детсады Тбилиси готовы принять до 18 тысяч воспитанников – глава агентства

Sputnik Грузия

Всеобщая регистрация воспитанников в детские сады грузинской столицы началась 22 июля 22.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Государственные детские сады Тбилиси на 2024/2025 учебно-воспитательный год готовы принять до 18 тысяч новых воспитанников, заявил глава Агентства детских садов столицы Каха Абуладзе.Третий этап, т. е. всеобщая регистрация воспитанников в детские сады столицы началась 22 июля и продлится до тех пор, пока в госсадах будут свободные места. Регистрацию в сады после завершения двух этапов уже прошли до 8 тысяч детей. По его словам, на первом этапе, который предусматривал регистрацию целевой категории, было зарегистрировано до 3 тысяч детей, на втором этапе, который завершился 21 июля, – более 4,5 тысячи детей. Как отметил глава Агентства, в случае, если родители не смогли зарегистрировать своих детей в желаемых государственных детских садах Тбилиси, они могут обратиться в администрацию самого детского сада. Пройти регистрацию могут все дети, которым к началу учебно-воспитательного процесса исполнится два года. В Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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детский сад, грузия, новости, общество, тбилиси, дети