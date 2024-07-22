https://sputnik-georgia.ru/20240722/oni-gotovyatsya-k-voennomu-konfliktu-vuchich-o-namereniyakh-zapada-v-otnoshenii-rossii--289116630.html

"Они готовятся к военному конфликту": Вучич о намерениях Запада в отношении России

"Они готовятся к военному конфликту": Вучич о намерениях Запада в отношении России

Sputnik Грузия

Думать, что Запад победит Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют, заявил сербский лидер 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T12:17+0400

2024-07-22T12:17+0400

2024-07-22T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Западный мир готовится к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией, заявил президент Сербии Александр Вучич.Вучич провел параллели с историей: по его словам, раньше некоторые скандинавские и иные страны Запада предлагали разделить территорию и ресурсы России."Вы должны будете их победить, притом что они готовы защищать России... Мой вопрос – готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу – никто. Они хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее. Но в данный момент не готовы. Будут ли? Думаю, что люди на Востоке, в России и Сербии обманываются, когда думают, что не будут. Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть… Они готовятся к военному конфликту", – подчеркнул сербский лидер.Официально Москва не раз заявляла, что открыта к диалогу на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса милитаризации Европы. Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, россия, сербия, москва, александр вучич, владимир путин, нато