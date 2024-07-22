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Байден снялся с выборов - что об этом думают Трамп и мировые лидеры?
Байден снялся с выборов - что об этом думают Трамп и мировые лидеры?
Sputnik Грузия
Европейские лидеры уважают решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, однако есть и другие мнения 22.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-22T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Нынешний лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку, заявил экс-хозяин Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.Байден 21 июля заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп не раз заявлял, что Харрис ему будет победить намного легче.При этом предвыборная кампания Трампа не претерпит серьезных изменений в случае, если вице-президент Камала Харрис все же станет кандидатом в лидеры страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Между тем советники Трампа хотели, чтобы Байден остался в гонке, утверждает агентство: они попытаются связать личность Харрис с провалами администрации Байдена, в том числе продолжая обвинять ее в том, что она скрывала ухудшающееся состояние здоровья Байдена. Примечательно, что демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо Байдена, а не быстро назначить Харрис. Об этом ранее сообщил телеканал NBC News.Европейские лидерыВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал удачи представителю демократов, который займет место лидера США Джо Байдена в борьбе за кресло президента на грядущих выборах."Мой друг, президент США... многого достиг для своей страны, для Европы, для мира. Спасибо ему за тесное трансатлантическое сотрудничество. США – хороший и надежный для нас партнер. Его решение вновь не баллотироваться заслуживает признания", – написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в социальной сети X.В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "мужественное и достойное" решение Байдена о выходе из гонки вызывает восхищение и признание.Свое уважение Байдену, кроме того, также выразила и глава МИД Латвии Байба Браже.После отказа Джозефа Байдена от участия в избирательной гонке и поддержки им кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, которой не хватает харизмы, демократы "усилят" ее кампанию женой экс-президента Мишель Обамой, чтобы победить экс-президента Дональда Трампа, заявил президент Сербии Александр Вучич.Именно по причине отсутствия харизмы у Камалы, по мнению Вучича, в кампанию по поддержке Харрис и включат Мишель Обаму.Решение Байдена прекратить борьбу за переизбрание придаст динамизма избирательной кампании, заявил в эфире телеканала TVP заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По словам Шейны, теперь в США "изменятся правила игры, кампания начнется заново". "Для Трампа Харрис будет значительно более сложным противником", – считает он, заверив, что "Польша продолжит сотрудничество со своим важнейшим союзником вне зависимости от того, кто будет у власти в Вашингтоне".Реакции Азии и РоссииПремьер-министр Японии Фумио Кисида не стал прямо комментировать решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок, отметив, что Токио намерен внимательно следить за развитием ситуации."Что касается опасений относительно внутренней политики в США, я воздержусь от прямых комментариев. В любом случае, полагаю, что данное решение принималось, исходя из намерений президента Байдена предпринять наилучший политических ход. Бесспорно, что японо-американский альянс является краеугольным камнем безопасности нашей страны, поэтому мы намерены внимательно следить за развитием ситуации", – отметил глава японского правительства журналистам.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не стала комментировать решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих президентских выборах, назвав выборы в США внутренним делом этой страны.Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки, пожелал ему здоровья и напомнил, что цели СВО будут достигнуты."Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты", – написал Медведев в своем Telegram-канале.При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован, и такое расследование не за горами."Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его (Байдена) физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти. И тех преступных решений в масштабах всего мира, которые за него принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать", – сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Однако Захарова не уточнила, кто должен проводить такое расследование. "Должно быть все сфокусировано на тех преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства", – добавила она.В частности, в качестве таких преступлений она перечислила бесконтрольные поставки оружия в Европу и его расползание по всему континенту, превращение европейской страны (Украины) в террористическое государство с террористическим режимом, обрушение экономик стран Евросоюза, а также "бесконтрольная миграция и бесконечные политические махинации" и "постановка под угрозу существования государств на Ближнем Востоке"."Вот это все должно стать предметом рассмотрения... Уверена, что это не за горами. Потому что то количество преступных шагов, решений и действий, которые были предприняты Байденом – я не знаю, в состоянии ментальной отключки или воздействия со стороны кого-то, – требует действительно серьезного разбирательства", – резюмировала она.Что касается действующего вице-президента США Камала Харрис, то она заявила в воскресенье, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США и поблагодарила действующего президента Джо Байден за поддержку ее кандидатуры.Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут шестидесятыми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, в мире, новости, политика, европа, япония, джо байден, дональд трамп, мария захарова, ассошиэйтед пресс, республиканская партия
Байден снялся с выборов - что об этом думают Трамп и мировые лидеры?
14:44 22.07.2024 (обновлено: 16:13 22.07.2024)
Европейские лидеры уважают решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, однако есть и другие мнения
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Нынешний лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку, заявил экс-хозяин Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.
Байден 21 июля заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп не раз заявлял, что Харрис ему будет победить намного легче.
"Вашингтонский истеблишмент, ненавидящие Америку СМИ и коррумпированное глубинное государство сделали все, что могли, чтобы защитить Байдена, но он только что с полным позором вышел из гонки", – говорится в обращении Трампа, распространенном через смс-рассылку.
При этом предвыборная кампания Трампа не претерпит серьезных изменений в случае, если вице-президент Камала Харрис все же станет кандидатом в лидеры страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Кампания против Харрис, которую они (советники Трампа – ред.) считают наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, не будет сильно отличаться от их гонки против Байдена", – говорится в сообщении.
Между тем советники Трампа хотели, чтобы Байден остался в гонке, утверждает агентство: они попытаются связать личность Харрис с провалами администрации Байдена, в том числе продолжая обвинять ее в том, что она скрывала ухудшающееся состояние здоровья Байдена.
Примечательно, что демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо Байдена, а не быстро назначить Харрис. Об этом ранее сообщил телеканал NBC News.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал удачи представителю демократов, который займет место лидера США Джо Байдена в борьбе за кресло президента на грядущих выборах.
"Я знаю, что президент Байден решил снять свою кандидатуру. Я желаю всего наилучшего демократу, который будет назначен на его место", – сказал Боррель по прибытии на Совет министров иностранных дел. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Мой друг, президент США... многого достиг для своей страны, для Европы, для мира. Спасибо ему за тесное трансатлантическое сотрудничество. США – хороший и надежный для нас партнер. Его решение вновь не баллотироваться заслуживает признания", – написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в социальной сети X.
В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "мужественное и достойное" решение Байдена о выходе из гонки вызывает восхищение и признание.
"Я уважаю решение президента Байдена и надеюсь на нашу совместную работу в оставшийся период его президентства", – написал премьер Великобритании Кир Стармер в соцсети X.
Свое уважение Байдену, кроме того, также выразила и глава МИД Латвии Байба Браже.
После отказа Джозефа Байдена от участия в избирательной гонке и поддержки им кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, которой не хватает харизмы, демократы "усилят" ее кампанию женой экс-президента Мишель Обамой, чтобы победить экс-президента Дональда Трампа, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Я знал, что это последует. Сейчас открою вам одну тайну. У Камалы Харрис в данный момент нет больших перспектив, но в итоге она может стать победителем. Хотя и далее верю, что кандидат в президенты Трамп – фаворит. У Камалы Харрис не было бы больших шансов против Трампа, но верю, что это будет гонка с одним из самых непредсказуемых результатов", – указал сербский лидер в эфире TV Pink.
Именно по причине отсутствия харизмы у Камалы, по мнению Вучича, в кампанию по поддержке Харрис и включат Мишель Обаму.
"Из-за этого, думаю, что в штабе демократов принято решение… о включение в кампанию Мишель Обамы. Кандидатом будет Камала Харрис, но вести кампанию будет Мишель Обама для переноса популярности на Харрис, у которой нет таких эмоций и харизмы, которые могли бы дать в этот момент преимущество относительно Трампа", – добавил Вучич.
Решение Байдена прекратить борьбу за переизбрание придаст динамизма избирательной кампании, заявил в эфире телеканала TVP заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
"Ситуация может динамично измениться", – сказал он, приведя в пример недавние выборы во Франции. "За две недели произошел неожиданный поворот", – указал он.
По словам Шейны, теперь в США "изменятся правила игры, кампания начнется заново". "Для Трампа Харрис будет значительно более сложным противником", – считает он, заверив, что "Польша продолжит сотрудничество со своим важнейшим союзником вне зависимости от того, кто будет у власти в Вашингтоне".
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал прямо комментировать решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок, отметив, что Токио намерен внимательно следить за развитием ситуации.
"Что касается опасений относительно внутренней политики в США, я воздержусь от прямых комментариев. В любом случае, полагаю, что данное решение принималось, исходя из намерений президента Байдена предпринять наилучший политических ход. Бесспорно, что японо-американский альянс является краеугольным камнем безопасности нашей страны, поэтому мы намерены внимательно следить за развитием ситуации", – отметил глава японского правительства журналистам.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не стала комментировать решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих президентских выборах, назвав выборы в США внутренним делом этой страны.
"Выборы в США – это внутреннее дело Соединенных Штатов, я не буду комментировать", – сказала Мао Нин в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать решение Байдена.
Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки, пожелал ему здоровья и напомнил, что цели СВО будут достигнуты.
"Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован, и такое расследование не за горами.
"Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его (Байдена) физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти. И тех преступных решений в масштабах всего мира, которые за него принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать", – сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Однако Захарова не уточнила, кто должен проводить такое расследование. "Должно быть все сфокусировано на тех преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства", – добавила она.
В частности, в качестве таких преступлений она перечислила бесконтрольные поставки оружия в Европу и его расползание по всему континенту, превращение европейской страны (Украины) в террористическое государство с террористическим режимом, обрушение экономик стран Евросоюза, а также "бесконтрольная миграция и бесконечные политические махинации" и "постановка под угрозу существования государств на Ближнем Востоке".
"Вот это все должно стать предметом рассмотрения... Уверена, что это не за горами. Потому что то количество преступных шагов, решений и действий, которые были предприняты Байденом – я не знаю, в состоянии ментальной отключки или воздействия со стороны кого-то, – требует действительно серьезного разбирательства", – резюмировала она.
Что касается действующего вице-президента США Камала Харрис, то она заявила в воскресенье, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США и поблагодарила действующего президента Джо Байден за поддержку ее кандидатуры.
"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию", – сказала Харрис в заявлении, распространенном предвыборной кампанией демократов.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут шестидесятыми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.