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Спрос на квартиры в Батуми сократился с начала года
Спрос на квартиры в Батуми сократился с начала года
Sputnik Грузия
Число сделок купли-продажи квартир в Батуми в июне 2024 года сократилось на 19% до 1,1 тысячи 22.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) сократился в январе-июне 2024 года на 17% по сравнению с первым полугодием 2023 года – продано 6 915 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка сократился на 11% и составил 350 млн долларов. Также, по данным компании, число сделок купли-продажи квартир в Батуми в июне 2024 года сократилось на 19% до 1,1 тысячи. Кроме того, в прошлом месяце объем рынка сократился на 13% и составил 56 миллионов долларов. По данным компании, продажи новостроек упали на 21%, старых квартир – на 5%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 4% и составила 1,1 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 2% и составила более 1 тысячи долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
Спрос на квартиры в Батуми сократился с начала года
Число сделок купли-продажи квартир в Батуми в июне 2024 года сократилось на 19% до 1,1 тысячи
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) сократился в январе-июне 2024 года на 17% по сравнению с первым полугодием 2023 года – продано 6 915 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка сократился на 11% и составил 350 млн долларов.
"Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в январе-июне выросла на 5% и составила 1,1 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 4% и составила 966 долларов за квадратный метр", – говорится в обзоре.
Также, по данным компании, число сделок купли-продажи квартир в Батуми в июне 2024 года сократилось на 19% до 1,1 тысячи. Кроме того, в прошлом месяце объем рынка сократился на 13% и составил 56 миллионов долларов.
По данным компании, продажи новостроек упали на 21%, старых квартир – на 5%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 4% и составила 1,1 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 2% и составила более 1 тысячи долларов за квадратный метр.