https://sputnik-georgia.ru/20240722/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-22-do-28-iyulya-289115263.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 июля

Sputnik Грузия

Температура воздуха в столице на этой неделе поднимается максимум до 34 градусов тепла 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T10:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную и солнечную погоду, местами – дождливую и облачную. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В понедельник, 22 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит 24 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра – 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:28. Во вторник, 23 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:46. Скорость ветра – 10-15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 22 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:27. В среду, 24 июля, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода, ночью ожидаются осадки. Восход солнца будет в 05:47. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:26. В четверг, 25 июля, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:48. Минимальная температура воздуха составит 21 градус, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:25. В пятницу, 26 июля, в Тбилиси ожидается пасмурная погода и ливневые дожди. Восход солнца будет в 05:49. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем прогреется до 26 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:24. В субботу, 27 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, местами ожидаются осадки. Восход солнца будет в 05:50. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:23. В воскресенье, 28 июля, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Восход солнца будет в 05:51. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, новости, грузия, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси