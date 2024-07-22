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Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию

Sputnik Грузия

На российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T17:33+0400

2024-07-22T17:33+0400

2024-07-22T17:33+0400

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ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Более 2,4 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего с российской стороны въезда в Грузию в понедельник днем ожидают 2 417 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, россия, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге