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Время Ч: отступление ВСУ в зоне СВО и учения США в Армении
Время Ч: отступление ВСУ в зоне СВО и учения США в Армении
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 22.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-22T13:12+0400
2024-07-22T13:12+0400
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В новом выпуске "Время Ч" обсуждаем с военным экспертом Александром Хроленко: новые успехи России в зоне СВО и отступление украинской армии на неподготовленные позиции, цели маневров Пентагона Eagle Partner в Армении, поставки новой партии МиГ-31БМ и ответ России на поставки греческих F-16 ВСУ.
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мультимедиа, видео, армения, сша, пентагон, видео
мультимедиа, видео, армения, сша, пентагон, видео
Время Ч: отступление ВСУ в зоне СВО и учения США в Армении
13:12 22.07.2024 (обновлено: 09:13 23.07.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
В новом выпуске "Время Ч" обсуждаем с военным экспертом Александром Хроленко: новые успехи России в зоне СВО и отступление украинской армии на неподготовленные позиции, цели маневров Пентагона Eagle Partner в Армении, поставки новой партии МиГ-31БМ и ответ России на поставки греческих F-16 ВСУ.