https://sputnik-georgia.ru/20240722/vremya-ch-otstuplenie-vsu-v-zone-svo-i-ucheniya-ssha-v-armenii-289129089.html

Время Ч: отступление ВСУ в зоне СВО и учения США в Армении

Время Ч: отступление ВСУ в зоне СВО и учения США в Армении

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T13:12+0400

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В новом выпуске "Время Ч" обсуждаем с военным экспертом Александром Хроленко: новые успехи России в зоне СВО и отступление украинской армии на неподготовленные позиции, цели маневров Пентагона Eagle Partner в Армении, поставки новой партии МиГ-31БМ и ответ России на поставки греческих F-16 ВСУ.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, армения, сша, пентагон, видео