Байден вышел из предвыборной кампании, Харрис начала борьбу на выборах главы страны

Джо Байде снялся с президентской гонки.
Джо Байде снялся с президентской гонки.
Он объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока.
Он объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока.
Байден заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии.
Байден заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии.
Это первый подобный случай за десятилетия – в 1968 году аналогичное решение принял Линдон Джонсон.
Это первый подобный случай за десятилетия – в 1968 году аналогичное решение принял Линдон Джонсон.
Джо Байден предложил выдвинуть кандидатом Камалу Харрис.
Джо Байден предложил выдвинуть кандидатом Камалу Харрис.
В свою очередь Харрис приняла предложение, заявив, что намерена участвовать в выборах.
В свою очередь Харрис приняла предложение, заявив, что намерена участвовать в выборах.
Решение Байдена прекратить кампанию было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев.
Решение Байдена прекратить кампанию было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев.
Оно усилилось после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня, в ходе которых Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.
Оно усилилось после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня, в ходе которых Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.
Тем не менее решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и для сотрудников предвыборного штаба.
Тем не менее решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и для сотрудников предвыборного штаба.
Ребенок с плакатом после объявления Байденом выхода из президентской гонки в Вашингтоне.
Ребенок с плакатом после объявления Байденом выхода из президентской гонки в Вашингтоне.