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Байден вышел из предвыборной кампании, Харрис начала борьбу на выборах главы страны
Байден вышел из предвыборной кампании, Харрис начала борьбу на выборах главы страны
Sputnik Грузия
Нынешний лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден покинул президентскую гонку. Борьбу за выживание на выборах страны продолжит Камала Харрис 23.07.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости, в мире, сша
фото, мультимедиа, фотоленты, новости, в мире, сша

Байден вышел из предвыборной кампании, Харрис начала борьбу на выборах главы страны

10:21 23.07.2024
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Нынешний лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден покинул президентскую гонку. Борьбу за выживание на выборах страны продолжит Камала Харрис
© AFP 2024 / Saul Loeb

Джо Байде снялся с президентской гонки.

Джо Байде снялся с президентской гонки. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Saul Loeb

Джо Байде снялся с президентской гонки.

© AFP 2024 / Mandel Ngan

Он объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока.

Он объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Mandel Ngan

Он объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока.

© AFP 2024 / Daniel Slim

Байден заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии.

Байден заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Daniel Slim

Байден заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии.

© AP Photo / Alex Brandon

Это первый подобный случай за десятилетия – в 1968 году аналогичное решение принял Линдон Джонсон.

Это первый подобный случай за десятилетия – в 1968 году аналогичное решение принял Линдон Джонсон. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Alex Brandon

Это первый подобный случай за десятилетия – в 1968 году аналогичное решение принял Линдон Джонсон.

© AFP 2024 / Saul Loeb

Джо Байден предложил выдвинуть кандидатом Камалу Харрис.

Джо Байден предложил выдвинуть кандидатом Камалу Харрис. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Saul Loeb

Джо Байден предложил выдвинуть кандидатом Камалу Харрис.

© AP Photo / Joe Lamberti

В свою очередь Харрис приняла предложение, заявив, что намерена участвовать в выборах.

В свою очередь Харрис приняла предложение, заявив, что намерена участвовать в выборах. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Joe Lamberti

В свою очередь Харрис приняла предложение, заявив, что намерена участвовать в выборах.

© AP Photo / Craig Ruttle

Решение Байдена прекратить кампанию было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев.

Решение Байдена прекратить кампанию было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Craig Ruttle

Решение Байдена прекратить кампанию было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев.

© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Оно усилилось после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня, в ходе которых Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

Оно усилилось после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня, в ходе которых Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer
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Оно усилилось после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня, в ходе которых Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

© AFP 2024 / Brendan Smialowski

Тем не менее решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и для сотрудников предвыборного штаба.

Тем не менее решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и для сотрудников предвыборного штаба. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2024 / Brendan Smialowski

Тем не менее решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и для сотрудников предвыборного штаба.

© AP Photo / Alex Brandon

Ребенок с плакатом после объявления Байденом выхода из президентской гонки в Вашингтоне.

Ребенок с плакатом после объявления Байденом выхода из президентской гонки в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Alex Brandon

Ребенок с плакатом после объявления Байденом выхода из президентской гонки в Вашингтоне.

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