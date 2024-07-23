https://sputnik-georgia.ru/20240723/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-289126256.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T09:01+0400

2024-07-23T09:01+0400

2024-07-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2024 года сократился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1,2 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за шесть месяцев 2024 года составила 11,6%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 75 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 40,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 32,4 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 18,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 3,4 тысячи тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли 114,3 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 379,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 344,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 50,5 тысячи тонн, а также 54,8 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения