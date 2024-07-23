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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-23T09:01+0400
2024-07-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2024 года сократился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1,2 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за шесть месяцев 2024 года составила 11,6%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 75 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 40,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 32,4 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 18,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 3,4 тысячи тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли 114,3 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 379,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 344,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 50,5 тысячи тонн, а также 54,8 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2024 года сократился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1,2 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился почти на 2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за шесть месяцев 2024 года составила 11,6%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-июнь 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
340,1
-1,1
Импорт
857,5
-7,5
Всего
1 197,6
-5,8
Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 75 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 40,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 32,4 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 18,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 3,4 тысячи тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июнь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
111,1
35,8
Спиртные напитки
69,3
178,8
Минеральные воды
40,8
24,5
Лимонад
28,2
-15,2
Плоды
20,4
92,4
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли 114,3 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 379,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 344,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 50,5 тысячи тонн, а также 54,8 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июнь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
263,6
-17,7
Газ
100,6
16,4
Изделия из стали
30,9
47,9
Пшеница и меслин
27,6
36,8
Стеклянные емкости
21,7
-21,5
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.