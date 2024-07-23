https://sputnik-georgia.ru/20240723/kurs-lari-dollar-289126138.html
Курс лари на вторник – 2,7104 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,7104 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару 23.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-23T09:48+0400
2024-07-23T09:48+0400
2024-07-23T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283906710_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c5d333d296943e0e752a72558c4f35dd.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 июля в размере 2,7104 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283906710_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_61ce2662fd152baeda8b79311635fa81.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на вторник – 2,7104 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 июля в размере 2,7104 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0108 лари по отношению к доллару.