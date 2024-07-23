https://sputnik-georgia.ru/20240723/treyler-iz-armenii-popal-v-avariyu-v-gruzii-289138496.html

Трейлер из Армении попал в аварию в Грузии

Трейлер из Армении попал в аварию в Грузии

Sputnik Грузия

Инцидент произошел на трассе возле населенного пункта Натахтари 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T17:18+0400

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2024-07-23T17:18+0400

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армения

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Фура с армянскими номерами попала в аварию в Грузии, сообщил Sputnik Армения.Отмечается, что инцидент произошел 22 июля на трассе возле населенного пункта Натахтари.Водителя извлекли из кабины грузовика с применением спецтехники. Он госпитализирован.Согласно сайту, фура направлялась к МАПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница).Напомним, маршрут через Грузию – единственный сухопутный путь, который связывает Армению и Россию.

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происшествия, новости, грузия, армения, натахтари, дтп