https://sputnik-georgia.ru/20240723/turkmenistan-i-rumyniya-planiruyut-sozdat-novyy-transportnyy-koridor-s-uchastiem-gruzii-289135557.html

Туркменистан и Румыния планируют создать новый транспортный коридор с участием Грузии

Туркменистан и Румыния планируют создать новый транспортный коридор с участием Грузии

Sputnik Грузия

Четырехстороннее межправительственное соглашение о создании нового транспортного маршрута планируют подписать в 2024 году 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T14:35+0400

2024-07-23T14:35+0400

2024-07-23T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Румыния планируют подписать четырехстороннее межправительственное соглашение о создании международного транспортного маршрута "Каспийское море – Черное море" в 2024 году в Бухаресте, сообщил МИД Туркменистана. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Вопрос подготовки соглашения о создании нового транспортного маршрута затронули замглавы МИД Туркменистана Ахмет Гурбанов и госсекретарь Минтранса и инфраструктуры Румынии Адриан Георг Фогиш в ходе встречи в Бухаресте 18 июля, где состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Румынии. В рамках переговоров Гурбанов и Фогиш рассмотрели перспективы взаимовыгодного сотрудничества в транзитно-транспортной области, в том числе в рамках инициативы Global Gateway. Европейская Комиссия и Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 декабря 2021 года запустили инициативу Global Gateway, новую европейскую стратегию развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, туркменистан, румыния, бухарест