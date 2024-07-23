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В Грузии вновь произошло землетрясение

В Грузии вновь произошло землетрясение

Sputnik Грузия

Накануне в Грузии произошло два землетрясения в регионе Кахети 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T10:56+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 22 километрах к востоку от Ниноцминды, недалеко от села Самеба на юге Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения в регионе Самцхе-Джавахети залегал на глубине 5 км. Накануне в Грузии произошло два землетрясения близ города Дедоплисцкаро в регионе Кахети. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ниноцминда

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