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В Грузии вновь произошло землетрясение
В Грузии вновь произошло землетрясение
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Накануне в Грузии произошло два землетрясения в регионе Кахети 23.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-23T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 22 километрах к востоку от Ниноцминды, недалеко от села Самеба на юге Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения в регионе Самцхе-Джавахети залегал на глубине 5 км. Накануне в Грузии произошло два землетрясения близ города Дедоплисцкаро в регионе Кахети. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, ниноцминда, землетрясения в грузии
В Грузии вновь произошло землетрясение
10:56 23.07.2024 (обновлено: 11:27 23.07.2024)
Накануне в Грузии произошло два землетрясения в регионе Кахети
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 22 километрах к востоку от Ниноцминды, недалеко от села Самеба на юге Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения в регионе Самцхе-Джавахети залегал на глубине 5 км.
Накануне в Грузии произошло два землетрясения близ города Дедоплисцкаро в регионе Кахети.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.