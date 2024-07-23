https://sputnik-georgia.ru/20240723/voennyy-ekspert-konovalov-kogda-nachnetsya-novoe-kontrnastuplenie-ukrainy-289138806.html

Военный эксперт Коновалов: когда начнется новое контрнаступление Украины?

Военный эксперт Коновалов: когда начнется новое контрнаступление Украины?

Sputnik Грузия

Зачем Украину призывают начать мобилизацию 18-летних? Сможет ли Украина вновь организовать серьезное контрнаступление? 23.07.2024, Sputnik Грузия

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На каких направлениях для ВСУ складываются наиболее тяжелые условия? Зачем Украина применяет запрещенное оружие, в том числе химическое? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

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