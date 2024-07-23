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Военный эксперт Коновалов: когда начнется новое контрнаступление Украины?
Военный эксперт Коновалов: когда начнется новое контрнаступление Украины?
Sputnik Грузия
Зачем Украину призывают начать мобилизацию 18-летних? Сможет ли Украина вновь организовать серьезное контрнаступление? 23.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-23T15:40+0400
2024-07-23T15:40+0400
2024-07-23T15:45+0400
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На каких направлениях для ВСУ складываются наиболее тяжелые условия? Зачем Украина применяет запрещенное оружие, в том числе химическое? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Иван Коновалов.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, видео
Военный эксперт Коновалов: когда начнется новое контрнаступление Украины?
15:40 23.07.2024 (обновлено: 15:45 23.07.2024)
Зачем Украину призывают начать мобилизацию 18-летних? Сможет ли Украина вновь организовать серьезное контрнаступление?
На каких направлениях для ВСУ складываются наиболее тяжелые условия? Зачем Украина применяет запрещенное оружие, в том числе химическое?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Иван Коновалов.