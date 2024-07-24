https://sputnik-georgia.ru/20240724/esche-odin-gruzovoy-aviareys-zapuschen-iz-gruzii-cherez-kitay-289152019.html
Еще один грузовой авиарейс запущен из Грузии через Китай
Еще один грузовой авиарейс запущен из Грузии через Китай
Sputnik Грузия
Авиарейс выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways 24.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-24T14:54+0400
2024-07-24T14:54+0400
2024-07-24T15:44+0400
экономика
новости
грузия
туркменистан
китай
тбилиси
georgian airways
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288436991_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_c02397bdb82b6f5441d9eda8fe789343.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузовой авиарейс из Грузии в Туркменистан через Китай запущен с июля 2024 года, сообщил МИД Туркменистана со ссылкой на международный аэропорт Туркменабат. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авиарейс Тбилиси-Мэйлань-Туркменабат-Тбилиси выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways. Также в ведомстве напомнили, что с октября 2023 года грузинская авиакомпания Geosky Georgian International Airlines выполняет регулярные грузовые авиарейсы по маршруту Тбилиси-Чжэнчжоу (Китай)-Туркменабат-Сарагоса (Испания)-Тбилиси. Грузовые рейсы из Грузии через Китай выполняются в разные страны. Так, с 8 июля 2024 года стартовал грузовой маршрут из Тбилиси в Милан через город Хайкоу южно-китайской провинции Хайнань, который выполняется грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways. Прибывающие рейсы в основном доставляют беспошлинные товары из Европы. Из Китая рейсы будут доставлять трансграничные посылки электронной коммерции.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в 2023 году составил 106,8 миллиона долларов, что на 42,7% меньше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
туркменистан
китай
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288436991_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_7d9a76d4d225fdc6e63d6a136133fc7e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, туркменистан, китай, тбилиси, georgian airways
экономика, новости, грузия, туркменистан, китай, тбилиси, georgian airways
Еще один грузовой авиарейс запущен из Грузии через Китай
14:54 24.07.2024 (обновлено: 15:44 24.07.2024)
Авиарейс выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузовой авиарейс из Грузии в Туркменистан через Китай запущен с июля 2024 года, сообщил МИД Туркменистана со ссылкой на международный аэропорт Туркменабат.
Авиарейс Тбилиси-Мэйлань-Туркменабат-Тбилиси выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways.
По информации МИД Туркменистана, новое международное грузовое сообщение станет еще одним важным шагом в укреплении торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Грузией.
Также в ведомстве напомнили, что с октября 2023 года грузинская авиакомпания Geosky Georgian International Airlines выполняет регулярные грузовые авиарейсы по маршруту Тбилиси-Чжэнчжоу (Китай)-Туркменабат-Сарагоса (Испания)-Тбилиси.
Грузовые рейсы из Грузии через Китай выполняются в разные страны. Так, с 8 июля 2024 года стартовал грузовой маршрут из Тбилиси в Милан через город Хайкоу южно-китайской провинции Хайнань, который выполняется грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways. Прибывающие рейсы в основном доставляют беспошлинные товары из Европы. Из Китая рейсы будут доставлять трансграничные посылки электронной коммерции.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в 2023 году составил 106,8 миллиона долларов, что на 42,7% меньше, чем в 2022 году.