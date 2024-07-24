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Еще один грузовой авиарейс запущен из Грузии через Китай

Еще один грузовой авиарейс запущен из Грузии через Китай

Sputnik Грузия

Авиарейс выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузовой авиарейс из Грузии в Туркменистан через Китай запущен с июля 2024 года, сообщил МИД Туркменистана со ссылкой на международный аэропорт Туркменабат. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авиарейс Тбилиси-Мэйлань-Туркменабат-Тбилиси выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways. Также в ведомстве напомнили, что с октября 2023 года грузинская авиакомпания Geosky Georgian International Airlines выполняет регулярные грузовые авиарейсы по маршруту Тбилиси-Чжэнчжоу (Китай)-Туркменабат-Сарагоса (Испания)-Тбилиси. Грузовые рейсы из Грузии через Китай выполняются в разные страны. Так, с 8 июля 2024 года стартовал грузовой маршрут из Тбилиси в Милан через город Хайкоу южно-китайской провинции Хайнань, который выполняется грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways. Прибывающие рейсы в основном доставляют беспошлинные товары из Европы. Из Китая рейсы будут доставлять трансграничные посылки электронной коммерции.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в 2023 году составил 106,8 миллиона долларов, что на 42,7% меньше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, туркменистан, китай, тбилиси, georgian airways