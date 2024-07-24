https://sputnik-georgia.ru/20240724/kurs-lari-dollar-289147365.html

Курс лари на среду – 2,7242 GEL/$

Курс лари на среду – 2,7242 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0138 лари по отношению к доллару 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T09:48+0400

2024-07-24T09:48+0400

2024-07-24T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 июля в размере 2,7242 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0138 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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