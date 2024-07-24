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Онкопациенты в Грузии уже могут получить лекарства в клиниках
Онкопациенты в Грузии уже могут получить лекарства в клиниках
Sputnik Грузия
Новшество является очередным важным шагом, сделанным для улучшения стандарта защиты прав и интересов пациента, заявил министр 24.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-24T11:58+0400
2024-07-24T11:58+0400
2024-07-24T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Пациенты с онкологическим диагнозом могут получить необходимые лекарства непосредственно в медицинских учреждениях с сегодняшнего дня, с 24 июля, соответствующий приказ главы Минздрава вступил в силу. До сих пор онкопациентам приходилось идти в клинику за рецептом на лекарства, затем покупать их в аптеке и снова возвращаться в медучреждение для прохождения медицинских процедур. Теперь пациенты могут получать лекарства в медучреждениях, в которых проходят химиотерапию. По словам министра, это новшество является очередным важным шагом, сделанным для улучшения стандарта защиты прав и интересов пациента, отметив, что ведомство продолжает работать над дальнейшим развитием пациентоориентированной системы здравоохранения. Программа борьбы с раком в ГрузииЛечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках. С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари. Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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лечение онкозаболеваний, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
лечение онкозаболеваний, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Онкопациенты в Грузии уже могут получить лекарства в клиниках
Новшество является очередным важным шагом, сделанным для улучшения стандарта защиты прав и интересов пациента, заявил министр
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Пациенты с онкологическим диагнозом могут получить необходимые лекарства непосредственно в медицинских учреждениях с сегодняшнего дня, с 24 июля, соответствующий приказ главы Минздрава вступил в силу.
До сих пор онкопациентам приходилось идти в клинику за рецептом на лекарства, затем покупать их в аптеке и снова возвращаться в медучреждение для прохождения медицинских процедур. Теперь пациенты могут получать лекарства в медучреждениях, в которых проходят химиотерапию.
"Если перед переливанием пациенту приходилось сначала идти в клинику за рецептом, затем искать лекарство в аптечных сетях, брать его и возвращаться в ту же клинику, это изменилось в корне, и отныне клиника больше не будет беспокоить пациента. Необходимый медикамент, предусмотренный программой минздрава, будет ждать их в клинике", – заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе в эфире "Рустави 2".
По словам министра, это новшество является очередным важным шагом, сделанным для улучшения стандарта защиты прав и интересов пациента, отметив, что ведомство продолжает работать над дальнейшим развитием пациентоориентированной системы здравоохранения.
Программа борьбы с раком в Грузии
Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.
С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии.
Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене.
Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари.
Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии.
Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.