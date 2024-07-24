https://sputnik-georgia.ru/20240724/pomenyalis-prioritety--premer-poyasnil-pochemu-v-gruzii-vse-esche-net-gazokhranilischa-289157216.html

Поменялись приоритеты – премьер пояснил, почему в Грузии все еще нет газохранилища

Поменялись приоритеты – премьер пояснил, почему в Грузии все еще нет газохранилища

Sputnik Грузия

Грузия на данный момент является единственной страной Закавказья, не имеющей собственного подземного хранилища газа 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T19:20+0400

2024-07-24T19:20+0400

2024-07-24T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Правительство Грузии все еще не реализовало обещанный еще в 2020 году проект строительства первого в стране подземного газохранилища (ПХГ), так как за четыре года поменялись приоритеты, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузия на данный момент является единственной страной Закавказья, не имеющей собственного подземного хранилища газа (ПХГ). О строительстве хранилища газа мощностью 300 миллионов кубометров в Грузии разговоры ведутся с 90-х годов прошлого века. Проект получил новую жизнь, когда правительство объявило тендер на постройку хранилища. Первая фаза строительства первого в стране ПХГ в Гардабани (регион Квемо Картли, 44 километра от Тбилиси) планировалась в текущем году, но работы так и не были начаты. По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" включит проект строительства первого в стране газохранилища в предвыборную программу, если его посчитают приоритетным. "Мы начали активное обсуждение предвыборной программы. Уже в октябре мы представим эту предвыборную программу, и в зависимости от приоритетов тот или иной проект будет или не будет включен в эту программу. Что касается конкретно газохранилища, общественность будет иметь информацию и об этом", – отметил он. Газохранилище для Грузии важно и на фоне роста потребления. В среднем в течение года страна потребляет 2,3-2,5 миллиарда кубометров. Газоснабжение Грузии осуществляется исключительно за счет импорта. На сегодняшний день более 90% природного газа импортируется из Азербайджана, очень небольшой объем – из России, что является необходимым техническим средством регулирования давления этого газопровода. По словам Кобахидзе, пересмотр приоритетов в течение четырех лет – нормальное явление, и даже если газохранилище не было построено, то были реализованы другие энергетические проекты, которые оказались приоритетнее. Кобахидзе напомнил о прошедшем в Великобритании четвертом по счету саммите Европейского политического сообщества, на котором была подчеркнута особая роль и перспективы Грузии с точки зрения энергетической связности Востока и Запада. "Исходя из этого, в течение четырех лет мы будем активно работать над укреплением наших энергоресурсов, в том числе в плане связности, но не только. Одна из наших амбициозных задач, чтобы к 2030 году производство электроэнергии превысило потребление. По газу тоже многое предстоит сделать, это будет одним из наших главных приоритетов в программе", – заявил премьер. Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии>>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, гардабани, сагареджо