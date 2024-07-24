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Россия гарантирует суверенитет для стран Южного Кавказа – Комлева

Россия гарантирует суверенитет для стран Южного Кавказа – Комлева

Sputnik Грузия

Фактор Российской Федерации обуславливает степень суверенитета южно-кавказских государств и способствует обретению их международной субъектности 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T16:34+0400

2024-07-24T16:34+0400

2024-07-24T16:52+0400

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Об этом заявила доктор социологических наук, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникации Валентина Комлева в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия при обсуждении перспектив развития отношений России со странами Южного Кавказа."Россия играет ключевую роль в регионе Южного Кавказа не только из-за своего географического положения, но и в контексте того, что называется "проклятием географии". Этот регион остается стратегически значимым для России, так как без ее участия Грузия, Армения и Азербайджан могут испытывать сложности в достижении полной суверенности и международной правосубъектности. Исторические, культурные и экономические связи подчеркивают важность российского влияния и присутствия в регионе, несмотря на вызовы и негативные тенденции в интерпретации общего прошлого", – заявила Комлева.НИИРК ежегодно проводит мониторинг коммуникационных режимов постсоветских стран, по итогам которого формируется рейтинг дружественности по отношению к Российской Федерации."С помощью такого типа режимов власти контролируют общество, власти передают информацию, структурируют информационное пространство и выстраивают отношения с соседями. По сути, это анализ в целом норм, правил и возможностей коммуникации внутри страны и коммуникаций этой страны с соседними странами", — пояснила Комлева.Неоднозначность при ознакомлении с результатами мониторинга по Грузии возникает, в первую очередь, по причине того, что история стала востребованным инструментом политики. Политические элиты в целях собственной легитимизации переписывают учебники, по-новому интерпретируют события прошлого."Грузия также стремится найти свое место между новыми векторами, но в условиях текущего геополитического противостояния между Западом и Россией это представляется сложной задачей. Маленькие страны, подобно Грузии, сталкиваются с необходимостью выбора стороны, так как уравновешивание между двумя направлениями может вызвать вопросы и недовольство с обеих сторон. В результате, странам придется делать выбор в пользу одного из направлений, вместо сохранения политики многовекторности, что также касается и нынешней Армении", – подчеркнула российский эксперт.Грузия приняла стратегическое решение укрепить свои отношения с Китаем и другими азиатскими странами, воспринимая это как разумный выбор в контексте растущего давления со стороны Запада на использование страны в геополитических интересах. Эта стратегия позволяет Грузии разнообразить свои внешнеэкономические связи и получить поддержку в условиях многополярного мира, где множество стран имеют интересы и могут предложить инвестиции и сотрудничество.

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