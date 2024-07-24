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Строительство новой радиолокационной станции на востоке Грузии обойдется в 7,2 млн лари

Строительство новой радиолокационной станции на востоке Грузии обойдется в 7,2 млн лари

Sputnik Грузия

Проект включает в себя оснащение радиолокационной станции, строительство сооружения и устройство временного подъезда к станции 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T18:35+0400

2024-07-24T18:35+0400

2024-07-24T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Компания "Сакаэронавигация" объявила тендер на строительство новой радиолокационной станции, которая разместится в селе Ниноцминда в районе Сагареджо, сообщила медиаплатформа BMG.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Сакаэронавигация" — поставщик авиационных услуг в Грузии, который обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. Вместе с увеличением нагрузки воздушного пространства Грузии растут и технические потребности компании, для удовлетворения которых она строит новую радиолокационную станцию. В 2023 году нагрузка воздушного пространства Грузии увеличилась на рекордные 58%, всего в стране зафиксирован 232 491 перелет, что в среднем составляет 637 перелетов в день. Каждое судно, использующее воздушное пространство Грузии, обязано уплатить соответствующий сбор за услуги. В 2022 году доход от этого для "Сакаэронавигации" составил 159 миллионов лари. Отчет компании за 2023 год еще не опубликован.ООО "Сакаэронавигация" в основном обеспечивает обслуживание воздушного движения и безопасность полетов в воздушном пространстве Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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