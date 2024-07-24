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Строительство новой радиолокационной станции на востоке Грузии обойдется в 7,2 млн лари
Строительство новой радиолокационной станции на востоке Грузии обойдется в 7,2 млн лари
Sputnik Грузия
Проект включает в себя оснащение радиолокационной станции, строительство сооружения и устройство временного подъезда к станции 24.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-24T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Компания "Сакаэронавигация" объявила тендер на строительство новой радиолокационной станции, которая разместится в селе Ниноцминда в районе Сагареджо, сообщила медиаплатформа BMG.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Сакаэронавигация" — поставщик авиационных услуг в Грузии, который обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. Вместе с увеличением нагрузки воздушного пространства Грузии растут и технические потребности компании, для удовлетворения которых она строит новую радиолокационную станцию. В 2023 году нагрузка воздушного пространства Грузии увеличилась на рекордные 58%, всего в стране зафиксирован 232 491 перелет, что в среднем составляет 637 перелетов в день. Каждое судно, использующее воздушное пространство Грузии, обязано уплатить соответствующий сбор за услуги. В 2022 году доход от этого для "Сакаэронавигации" составил 159 миллионов лари. Отчет компании за 2023 год еще не опубликован.ООО "Сакаэронавигация" в основном обеспечивает обслуживание воздушного движения и безопасность полетов в воздушном пространстве Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, ниноцминда, сагареджо, кахети
грузия, экономика, новости, тбилиси, ниноцминда, сагареджо, кахети
Строительство новой радиолокационной станции на востоке Грузии обойдется в 7,2 млн лари
18:35 24.07.2024 (обновлено: 18:48 24.07.2024)
Проект включает в себя оснащение радиолокационной станции, строительство сооружения и устройство временного подъезда к станции
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Компания "Сакаэронавигация" объявила тендер на строительство новой радиолокационной станции, которая разместится в селе Ниноцминда в районе Сагареджо, сообщила медиаплатформа BMG.
Проект предусматривает как строительство самой конструкции радиолокационной станции, так и ее оборудование и создание временной подъездной дороги. Сумма проекта, который будет реализован в регионе Кахети, составляет 7,2 миллиона лари.
"Сакаэронавигация" — поставщик авиационных услуг в Грузии, который обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. Вместе с увеличением нагрузки воздушного пространства Грузии растут и технические потребности компании, для удовлетворения которых она строит новую радиолокационную станцию.
В 2023 году нагрузка воздушного пространства Грузии увеличилась на рекордные 58%, всего в стране зафиксирован 232 491 перелет, что в среднем составляет 637 перелетов в день.
Каждое судно, использующее воздушное пространство Грузии, обязано уплатить соответствующий сбор за услуги. В 2022 году доход от этого для "Сакаэронавигации" составил 159 миллионов лари. Отчет компании за 2023 год еще не опубликован.
ООО "Сакаэронавигация" в основном обеспечивает обслуживание воздушного движения и безопасность полетов в воздушном пространстве Грузии.