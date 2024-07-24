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СВО: продвижение Российской армии к Северску и Угледару

СВО: продвижение Российской армии к Северску и Угледару

Sputnik Грузия

Вооруженные силы РФ методично освобождают территорию Донбасса и других регионов, уничтожают в глубоком тылу противника аэродромы, арсеналы и резервы... 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T22:00+0400

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Российские войска за минувшие трое суток освободили населенные пункты Ивано-Дарьевка в ДНР, Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Заметно продвинулись к Северску и Угледару, 23 июля вышли к автомобильной дороге Угледар – Марьинка. При этом украинская армия и натовские специалисты понесли значительные потери в живой силе и боевой технике.На Северском оперативном направлении ВС России с начала недели освободили около 10 кв. км территории, уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. От освобожденной Ивано-Дарьевки до окраины города Северска остается преодолеть не более 8 км, и это кратчайший путь с востока на Славянск. Тульские десантники вчера выбили бандеровцев с опорного пункта возле села Переездное, то есть продвинулись на Северском направлении с юга. Положительная динамика наблюдается и в районе Часова Яра, где под ударами российских войск подразделения ВСУ отчаянно пытаются удержаться на позициях.В восточном пригороде Торецка подразделения ВС РФ вчера, 23 июля, взяли под контроль участок территории шириной около 3,5 км и глубиной 1 км. Российские войска с боями продвигаются в центральной части поселка Нью-Йорк, расположенного в 3 км южнее Торецка.На Кураховском направлении российские подразделения продвинулись в районе села Максимильяновка на глубину более 3 км. Активные боевые действия продолжаются на Покровском и Купянском направлениях. Противник 22 июля выбит из северной части села Синьковка, расположенного в 7 км к северо-востоку от Купянска. Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в радиоэфире заявил об угрозе окружения украинской группировки войск в районе Купянска.Неотвратимое возмездиеПродолжается уничтожение резервов ВСУ и натовских специалистов в глубоком оперативном тылу противника. ВС России в ночь на 24 июля нанесли ракетные удары по военным объектам в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях.Ударом ОТРК "Искандер-М" сегодня уничтожены командный пункт 63-й отдельной мотострелковой бригады вместе с оперативным составом, две командно-штабные машины пункта управления БПЛА, 10 дронов самолетного типа, более 300 FPV-дронов.Вчера ударом "Искандеров" по пункту временной дислокации ликвидированы более 60 иностранных "инструкторов" под Харьковом, это самая массовая гибель специалистов альянса в 2024 году. Ранее в Одессе российские "Искандеры" уничтожили два десятка бойцов британской SAS и "больше, чем в Алжире" французов из Иностранного легиона, не считая десятков раненых "профи". С начала СВО уничтожено всего более 6 000 иностранных наемников всех мастей.После российского удара 23 июля по украинскому военному аэродрому Вознесенск в Николаевской области апокалиптический пожар на площади около 30 гектаров продолжался около суток. Местные власти предупредили население "об угрозе детонации взрывчатых веществ". В момент удара на аэродроме находились два истребителя ВСУ и авиационные боеприпасы. Вознесенск находится на удалении более 150 км от линии фронта.Российская армия 22 июля ракетно-артиллерийскими ударами "демилитаризовала" резервы ВСУ в Харькове и Краматорске. Включая бандеровцев, переброшенных на "восточный фронт" от украинско-белорусской границы. Ранее под удар ВС РФ попал железнодорожный состав ВСУ с личным составом и техникой 41-й отдельной мотострелковой бригады, которую перебрасывали из Днепропетровской области в Часов Яр. Кроме того, с целью уничтожения логистической инфраструктуры противника из строя выведены участки железнодорожных путей Киев – Харьков и Харьков – Краматорск.На этом апокалиптическом для киевского режима и НАТО фоне просроченный бандеровский лидер Владимир Зеленский ставит командованию ВСУ задачи "нового контрнаступления" – осенью 2024-го или весной будущего года – пока не ясно. И главком ВСУ Александр Сырский оптимистично оценивает неудачи, браво докладывает в интервью The Guardian: "Я знаю, что мы победим".Разумеется, после поставок "чудо-оружия" – натовских истребителей F-16, которые все же должны оставаться "в 40 км и более" от линии фронта (иначе их собьют). Сырский сам себе противоречит, отмечая "удвоение" количества российских танков с 2022 года (с 1 700 до 3 500 единиц) и трехкратный рост артиллерийских систем (которых у российской армии было в шесть раз больше и в начале СВО). Безрассудное камлание представителей киевского режима о "возвращении Крыма" и границах 1991 года не прибавляет боевого духа и собственно добровольцев трижды уничтоженной за время СВО украинской армии.Война – это ресурсы и время, которыми киевский режим и коллективный Запад не располагают. В прокси-войне с Россией странам НАТО не хватает обученных резервов, материальных средств, мощностей ВПК, то есть артиллерийских снарядов и бронетехники. Поэтому командующий войсками США и НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи объективнее оценивает перспективы: "Мы не можем питать иллюзий. В конце конфликта на Украине… у нас будет очень большая российская проблема. У нас будет ситуация, когда Россия восстановит свою мощь, дойдет до границ НАТО. И они будут убеждены, что мы враги, и очень злые".Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер 23 июля заявил, что российская армия ежегодно получает до 1 500 танков, и спрогнозировал прямой военный конфликт НАТО с Россией "через 5-8 лет". Новый начальник британского генштаба Роли Уокер также призвал готовиться к войне с Россией, Китаем, Ираном и КНДР в 2027-2028 годах. Поистине, сон разума рождает чудовищ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, россия, аналитика, колумнисты, харьков, донбасс, нато, обострение ситуации вокруг украины