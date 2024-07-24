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Тон трактовки исторических событий задает политическая элита – российский эксперт

Тон трактовки исторических событий задает политическая элита – российский эксперт

Sputnik Грузия

История стала неотъемлемым инструментом в руках политических элит в условиях современного глобального противостояния, заявила доктор социологических наук... 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T17:31+0400

2024-07-24T17:31+0400

2024-07-24T18:16+0400

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Такое мнение эксперт высказала в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Как будут развиваться отношения России и стран Южного Кавказа", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В последние годы на фоне противостояния ряда таких международных полюсов история стала идеологическим инструментом решения проблем, в первую очередь, политических элит. Мы понимаем, что тон трактовки исторических событий задает правящая политическая элита. Она же это делает с помощью изменения учебников истории, ввода в образовательный процесс определенных интерпретаций исторических событий", — отметила Комлева.Как пояснила эксперт, в любом историческом процессе есть свои позитивные и негативные аспекты, однако нелепо оценивать исторические события, исходя из нынешних реалий. Раньше были иные отношения, иные правила взаимодействия между государствами, что не позволяет всерьез воспринимать трактовку прошлого без учета исторического контекста.Историческая память – совокупность представлений, знаний и оценок о прошлом, передаваемых из поколения в поколение. Она формирует коллективное представление о национальной идентичности, культуре и месте страны в мировой истории. Историческая память играет важную роль в формировании национального самосознания и определяет отношение к ключевым событиям прошлого. Однако историческая память также подвержена искажениям и политическому вмешательству, что может влиять на международные отношения и внутреннюю политику страны.

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