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Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Sputnik Грузия
Средняя цена во втором квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 029 лари 24.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-24T09:01+0400
2024-07-24T09:01+0400
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недвижимость в тбилиси
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 14,9%, при этом, по сравнению с первым кварталом 2024 года, цены выросли на 4,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье во втором квартале вырос на 48,1%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом этого года, выросли на 4,8%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2023 года – на 14,4%.Цены на новые дома в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом этого года, выросли на 4,6%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2023 года выросли на 16,8%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена во втором квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 029 лари, белого – 3 366, а зеленого – 3 926. Во втором квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 629 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 875 лари, а зеленый каркас – 3 350 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

09:01 24.07.2024
© photo: Sputnik / StringerСтроительство нового жилого дома
Строительство нового жилого дома - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Средняя цена во втором квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 029 лари
ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 14,9%, при этом, по сравнению с первым кварталом 2024 года, цены выросли на 4,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье во втором квартале вырос на 48,1%.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом этого года, выросли на 4,8%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2023 года – на 14,4%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси

Район

Средняя стоимость квадратного метра, лари

Мтацминда

5 737

Ваке

5 247

Сабуртало

4 037

Чугурети

3 960

Дидубе

3 648

Крцаниси

3 635

Надзаладеви

3 581

Исани

3 449

Глдани

3 425

Самгори

3 232

Цены на новые дома в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом этого года, выросли на 4,6%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2023 года выросли на 16,8%.
Цены на новые дома в Тбилиси

Район

Средняя стоимость квадратного метра, лари

Мтацминда

4 423

Дидубе

3 583

Ваке

3 375

Сабуртало

3 118

Крцаниси

3 045

Чугурети

2 797

Исани

2 737

Надзаладеви

2 442

Самгори

2 374

Глдани

2 290

Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена во втором квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 029 лари, белого – 3 366, а зеленого – 3 926.
Во втором квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 629 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 875 лари, а зеленый каркас – 3 350 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
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