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Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Sputnik Грузия

Средняя цена во втором квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 029 лари 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T09:01+0400

2024-07-24T09:01+0400

2024-07-24T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 14,9%, при этом, по сравнению с первым кварталом 2024 года, цены выросли на 4,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье во втором квартале вырос на 48,1%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом этого года, выросли на 4,8%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2023 года – на 14,4%.Цены на новые дома в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом этого года, выросли на 4,6%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2023 года выросли на 16,8%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена во втором квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 029 лари, белого – 3 366, а зеленого – 3 926. Во втором квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 629 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 875 лари, а зеленый каркас – 3 350 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"