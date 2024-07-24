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Власть Грузии неугодна Западу, который добивается госпереворота в стране – Николеишвили

Власть Грузии неугодна Западу, который добивается госпереворота в стране – Николеишвили

Sputnik Грузия

Нынешние власти Грузии в лице "Грузинской мечты" вызывают недовольство Запада за свое непослушание, заявила политический аналитик Майя Николеишвили в беседе со... 24.07.2024, Sputnik Грузия

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Николеишвили поделилась мнением о происходящих в Грузии событиях, ответив на такие вопросы, как: кому выгодно нагнетание ситуации в Грузии перед выборами? Связано ли расследование подготовки покушения на Иванишвили с покушениями на Трампа и Фицо? Кто заинтересован в госперевороте в Грузии и как это можно пресечь?"Власти показали свой характер и четко сказали, что не будут принимать санкции против России, которые в первую очередь ударят по нашей экономике, и, второе, что не будут открывать второй фронт, потому что Грузия не способна воевать, и незачем воевать и создавать проблемы России по южному направлению, потому что от этого пострадаем мы сами и нам это не нужно. Вот тут и началось. Эти требования дошли до того, что высокие американские и европейские чины приезжали и прямо требовали открытия второго фронта", - заявила Николеишвили.После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.Кроме того, по мнению политолога, недовольство Запада усугубили актуализация "Среднего коридора" и усиление связующей роли Грузии, особенно после заключения стратегического партнерства с Китаем. Также, по ее словам, информация о подготовке покушения на Иванишвили, по факту которого СГБ начало расследование, была ожидаема.

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