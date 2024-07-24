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Все виноградники в Грузии внесены в специальный кадастр
Все виноградники в Грузии внесены в специальный кадастр
Sputnik Грузия
Проект по кадастру виноградников в Грузии начал действовать с 2014 года 24.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-24T17:30+0400
2024-07-24T17:30+0400
2024-07-24T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Виноградники на всей территории Грузии внесены в кадастр, и страна встретит сезон сбора урожая винограда (ртвели) с максимально точной информацией, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла в эфире телеканала "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Проект по кадастру виноградников в Грузии начал действовать с 2014 года. С начала 2021 года регистрация виноградников и обновление кадастровой информации стали обязательным условием при сдаче урожая на заводы. Регистрация всех виноградников, засаженных белыми и красными сортами винограда, является обязательной. Обновление информации в кадастре обязательно в случае изменений, связанных с виноградником – покупка, продажа, аренда, передача в подарок, посадка или выкорчевывание. "Со временем меняются виноградники, владельцы, сорта лозы, поэтому всю обновленную информацию необходимо предоставить в виде заявления в Агентство вина и внести соответствующие изменения в электронную программу кадастра виноградников", – сказал Мехузла. Мехузла отметил, что для подачи заявления владельцам виноградников не обязательно приезжать в Тбилиси – это можно сделать в райцентре или подать заявление через электронную почту. Национальный кадастр виноградников Грузии создан для содействия повышению качества грузинского вина и конкурентоспособности на мировом винном рынке, а также облегчения процесса проведения ртвели – сбора урожая винограда. По информации Мехузла, в Грузии фиксируется тенденция роста числа виноградников. В период с 2011 по 2020 год было посажено или обновлено более 18 тысяч гектаров виноградников. Сегодня по всей стране насчитывается более 48 тысяч виноградников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, тбилиси, вино и виноделие грузии, виноградники
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, тбилиси, вино и виноделие грузии, виноградники
Все виноградники в Грузии внесены в специальный кадастр
Проект по кадастру виноградников в Грузии начал действовать с 2014 года
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Виноградники на всей территории Грузии внесены в кадастр, и страна встретит сезон сбора урожая винограда (ртвели) с максимально точной информацией, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла в эфире телеканала "Имеди".
Проект по кадастру виноградников в Грузии начал действовать с 2014 года. С начала 2021 года регистрация виноградников и обновление кадастровой информации стали обязательным условием при сдаче урожая на заводы.
"Кадастр виноградников завершен, а это значит, что все виноградники в Грузии на сегодняшний день описаны… Это означает, что фактически страна должна встречать ртвели с максимально точной информацией, правильно описанной в кадастре. Для этого у нас есть операторы в муниципальных центрах", – заявил Мехузла.
Регистрация всех виноградников, засаженных белыми и красными сортами винограда, является обязательной. Обновление информации в кадастре обязательно в случае изменений, связанных с виноградником – покупка, продажа, аренда, передача в подарок, посадка или выкорчевывание.
"Со временем меняются виноградники, владельцы, сорта лозы, поэтому всю обновленную информацию необходимо предоставить в виде заявления в Агентство вина и внести соответствующие изменения в электронную программу кадастра виноградников", – сказал Мехузла.
Мехузла отметил, что для подачи заявления владельцам виноградников не обязательно приезжать в Тбилиси – это можно сделать в райцентре или подать заявление через электронную почту.
Национальный кадастр виноградников Грузии создан для содействия повышению качества грузинского вина и конкурентоспособности на мировом винном рынке, а также облегчения процесса проведения ртвели – сбора урожая винограда.
По информации Мехузла, в Грузии фиксируется тенденция роста числа виноградников. В период с 2011 по 2020 год было посажено или обновлено более 18 тысяч гектаров виноградников. Сегодня по всей стране насчитывается более 48 тысяч виноградников.