https://sputnik-georgia.ru/20240724/vse-vinogradniki-v-gruzii-vneseny-v-spetsialnyy-kadastr-289155684.html

Все виноградники в Грузии внесены в специальный кадастр

Все виноградники в Грузии внесены в специальный кадастр

Sputnik Грузия

Проект по кадастру виноградников в Грузии начал действовать с 2014 года 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T17:30+0400

2024-07-24T17:30+0400

2024-07-24T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Виноградники на всей территории Грузии внесены в кадастр, и страна встретит сезон сбора урожая винограда (ртвели) с максимально точной информацией, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла в эфире телеканала "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Проект по кадастру виноградников в Грузии начал действовать с 2014 года. С начала 2021 года регистрация виноградников и обновление кадастровой информации стали обязательным условием при сдаче урожая на заводы. Регистрация всех виноградников, засаженных белыми и красными сортами винограда, является обязательной. Обновление информации в кадастре обязательно в случае изменений, связанных с виноградником – покупка, продажа, аренда, передача в подарок, посадка или выкорчевывание. "Со временем меняются виноградники, владельцы, сорта лозы, поэтому всю обновленную информацию необходимо предоставить в виде заявления в Агентство вина и внести соответствующие изменения в электронную программу кадастра виноградников", – сказал Мехузла. Мехузла отметил, что для подачи заявления владельцам виноградников не обязательно приезжать в Тбилиси – это можно сделать в райцентре или подать заявление через электронную почту. Национальный кадастр виноградников Грузии создан для содействия повышению качества грузинского вина и конкурентоспособности на мировом винном рынке, а также облегчения процесса проведения ртвели – сбора урожая винограда. По информации Мехузла, в Грузии фиксируется тенденция роста числа виноградников. В период с 2011 по 2020 год было посажено или обновлено более 18 тысяч гектаров виноградников. Сегодня по всей стране насчитывается более 48 тысяч виноградников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, тбилиси, вино и виноделие грузии, виноградники