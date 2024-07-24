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Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа – Новак

Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа – Новак

Sputnik Грузия

Правительство России рассматривает предложение Минэнерго продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь и октябрь 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T12:52+0400

2024-07-24T12:52+0400

2024-07-24T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Запрет на экспорт бензина из России, приостановленный на июнь-июль, автоматически возобновится с 1 августа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Кабмин с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввел запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. По словам вице-премьера, правительство рассматривает предложение Минэнерго продлить запрет на экспорт бензина на сентябрь и октябрь. Он уточнил, что решение примут исходя из баланса спроса и предложения, а также обеспечения внутреннего рынка.Он добавил, что соответствующее решение могут принять в августе. По словам вице-премьера, главное – сделать это до сентября.Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния – 180,6 тысячи тонн (14,9% от общего импорта), Болгария – 107,2 тысячи тонн (8,9% от импорта), Азербайджан – 84,2 тысячи тонн (7% от общего импорта).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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