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Россия наращивает доминирование в области ПВО и РЭБ

Россия наращивает доминирование в области ПВО и РЭБ

Sputnik Грузия

Приоритеты и темпы развития технологий ПВО и РЭБ позволяют России заметно опережать ближайших противников и конкурентов на планете, уверенно перехватывать... 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T21:56+0400

2024-07-25T21:56+0400

2024-07-25T21:56+0400

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Российская интегрированная и эшелонированная система ПВО и РЭБ постоянно уплотняется и совершенствуется, рубежи поражения целей отодвигаются от районов размещения войск и важных объектов.Широкая география и высокая эффективность российских средств ПВО и РЭБ – одним абзацем.Только за первые семь часов 22 июля расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВС РФ уничтожили 80 ударных дронов противника: 47 БПЛА над Ростовской областью, 17 – над Черным и Азовским морями, восемь – над Краснодарским краем, по одному дрону – над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, еще пять БПЛА – над Астраханской областью.Причем это не самый крупный счет, бывали "ночные смены" с уничтожением более 100 дронов ВСУ над территорией четырех регионов РФ. А всего с начала специальной военной операции "демилитаризованы" более 28 тысяч БПЛА, 630 самолетов и 278 вертолетов украинской армии. Без учета уничтоженных сотен крылатых и баллистических ракет, реактивных снарядов HIMARS противника – на многие миллиарды долларов и евро.На всех участках украинского ТВД успешно действует комплекс РЭБ "Красуха", способный на максимальной дальности обнаруживать, классифицировать и ослеплять средства воздушного нападения противника (подавлять бортовые приемники GPS-навигации и каналы связи). В ходе противодействия станция активных помех заставляет самолет или дрон ВСУ подниматься в зону видимости средств огневого поражения ПВО для дальнейшего уничтожения.Новейшие российские мобильные комплексы РЭБ успешно подавляют источники радиоизлучения (средства связи и РЛС) – на всех переменных частотах, дезинформируют противника, создают невидимый защитный купол или "электромагнитный туман" на огромной площади – для прикрытия войск и объектов.Мобильный "Леший" и другие антидроныС учетом опыта боевого применения в зоне СВО российские конструкторы оперативно создают новейшие средства борьбы с воздушными целями. Так, "Ростех" разработал мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Леший" для защиты военного автотранспорта и промышленных объектов от ударных беспилотников и FPV-дронов. Радиус действия "Лешего" – более 250 метров. Изделие доказало эффективность и уже поставляется заказчикам. Аналогичный комплекс противодействия БПЛА "Гроза" обладает радиусом действия более 300 метров. Мобильный купол безопасности диаметром 500-600 метров – это серьезно.Новейший российский дрон-пеленгатор "Курсир" способен оперативно выявлять источники радиоизлучения, определять координаты оператора БПЛА или базовой станции противника на удалении до 5 км.Совершенствуются технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Дроны и другие мобильные средства РЭБ стремительно умнеют. К примеру, специалисты "Росэлектроники" разработали нейросеть для оптических средств обнаружения БПЛА, которая позволяет увеличить дальность действия на 40%. Там же создана уникальная система видеонаблюдения (высокого разрешения) для подводных беспилотников. Специальное программное обеспечение позволяет добиться четкого изображения вне зависимости от скорости аппарата и на рабочих глубинах до 3 км, где достаточно темно. Беспилотные технологии развиваются во всех средах боевого применения.РЭБ – это глубокие "удары" радиоизлучения по электронным компонентам систем управления, разведки, связи и по "мозгам" высокоточного оружия противника. Вместе с тем это защита собственных войск от аналогичных действий. Массированное применение российских средств РЭБ в зоне СВО приводит к заметному росту боевого потенциала войсковых группировок и снижению потерь.С другой стороны, американские хозяева киевского режима не слишком озабочены значительным ростом потерь ВСУ. Командующий войсками США и НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи вполне удовлетворен "отличной" стратегией украинского самоуничтожения. В области РЭБ Пентагон значительно отстал от Вооруженных сил РФ. В зоне действия российских средств радиоэлектронной борьбы на украинском ТВД точность управляемых артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением снизилась с 55 до 6%, фиаско потерпели реактивные снаряды HIMARS, наземные бомбы малого диаметра (Joint Direct Attack Munitions), пострадал спутниковый интернет Starlink. Такой "успех России на Украине" и технологическое унижение Америки тревожит даже финансово-деловое агентство Bloomberg. На Западе больше не вспоминают о плане "стратегического поражения России на поле боя"Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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россия, аналитика, в мире, сша, европа, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины