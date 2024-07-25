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Двое человек убиты в селе на востоке Грузии
Двое человек убиты в селе на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Преступнику удалось скрыться, его разыскивают по всей стране 25.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-25T09:45+0400
2024-07-25T09:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Двое человек убиты из огнестрельного оружия в селе Лалискури Телавского района (регион Кахети) поздно ночью в среду, сообщает "ТВ Пирвели". По данным СМИ, обвиняемый в убийстве и жертвы были односельчанами. По одной из версий, вчера втроем они были на застолье, когда между ними началась словесная перепалка, которая переросла в убийство. Что стало причиной жестокой расправы, неизвестно. Предполагаемого преступника разыскивают по всей стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кахети
происшествия, новости, грузия, кахети
Двое человек убиты в селе на востоке Грузии
09:45 25.07.2024 (обновлено: 09:48 25.07.2024)
Преступнику удалось скрыться, его разыскивают по всей стране
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Двое человек убиты из огнестрельного оружия в селе Лалискури Телавского района (регион Кахети) поздно ночью в среду, сообщает "ТВ Пирвели".
По данным СМИ, обвиняемый в убийстве и жертвы были односельчанами. По одной из версий, вчера втроем они были на застолье, когда между ними началась словесная перепалка, которая переросла в убийство. Что стало причиной жестокой расправы, неизвестно.
Предполагаемого преступника разыскивают по всей стране.