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Двое человек убиты в селе на востоке Грузии

Двое человек убиты в селе на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Преступнику удалось скрыться, его разыскивают по всей стране 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T09:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Двое человек убиты из огнестрельного оружия в селе Лалискури Телавского района (регион Кахети) поздно ночью в среду, сообщает "ТВ Пирвели". По данным СМИ, обвиняемый в убийстве и жертвы были односельчанами. По одной из версий, вчера втроем они были на застолье, когда между ними началась словесная перепалка, которая переросла в убийство. Что стало причиной жестокой расправы, неизвестно. Предполагаемого преступника разыскивают по всей стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, кахети