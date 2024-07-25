https://sputnik-georgia.ru/20240725/gruzinskiy-mobilnyy-operator-magtikom-ulichili-v-ogranichenii-konkurentsii-289176027.html

Грузинский мобильный оператор "Магтиком" уличили в ограничении конкуренции

Грузинский мобильный оператор "Магтиком" уличили в ограничении конкуренции

Sputnik Грузия

"Магтиком" обладает значительной долей на рынке по количеству абонентов и доходам, а также по объему инфраструктуры 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T22:33+0400

2024-07-25T22:33+0400

2024-07-25T22:33+0400

грузия

новости

экономика

компания "магтиком"

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинский оператор мобильной связи "Магтиком" занимает доминирующее положение на рынке фиксированного оптического Интернета, чем ограничивает конкуренцию, сообщила Национальная комиссия по коммуникациям. К такому заключению пришли эксперты ЕС, участвовавшие в комплексном исследовании рынка услуг фиксированного оптического Интернета по заказу Комиссии. По мнению экспертов, "Магтиком" обладает значительной долей на рынке по количеству абонентов и доходам, а также по объему инфраструктуры. По мнению экспертов, для того, чтобы устранить эту проблему, на "Магтиком" должны быть возложены соответствующие обязательства, в рамках которых компания должна допустить других желающих операторов в свою сеть и открыть рынок. В подтверждение доминирующего положения оператора эксперты привели тот факт, что в прошлом году число абонентов оптического Интернета в Грузии составило 952 тысячи, 53% из которых были пользователями "Магтиком". В 2023 году на долю "Силкнета" пришлось 32%, "Группы новых сетей" – 7%, "Скайтела" – 2%, а для других компаний в сумме 6%. Кроме того, согласно исследованию, "Магтиком" охватывает оптическим Интернетом большинство поселений Грузии – 602, "Силкнет" – только 71, "Скайтел" – 212 (компания работает в основном в небольших поселениях), а "Группа новых сетей" представлена только в 14 поселениях. В рамках исследования было установлено, что в прошлом году "Магтиком" получил самый высокий доход – 146 миллионов от абонентов фиксированного оптико-волоконного Интернета, что превысило доходы "Силкнет" на 76%, "Группы новых сетей" – на 1 055%, а "Скайтела" – на 3 992%. Важно также, что в 2023 году "Магтиком" по-прежнему сохранял позиции лидера рынка со средним доходом от одного абонента на услуги фиксированного волоконно-оптического Интернета и получал в среднем 24,54 лари с одного абонента. Остальные операторы получали в среднем от 17,37-23,05 лари. Согласно заключению экспертов, из 994 населенных пунктов, подключенных к сети фиксированного оптического Интернета, в 544, где проживает 60% населения Грузии, рыночная доля "Магтиком" превышает 40%. Эксперты ЕС пришли к выводу, что для исправления неконкурентной среды на рынке Комиссия по коммуникациям должна возложить на "Магтиком" конкретные обязательства, чтобы устранить барьеры для входа на рынок, исправить существующую неконкурентную среду и, самое главное, создать более благоприятные условия для абонентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, компания "магтиком", национальная комиссия по коммуникациям грузии