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Грузинский мобильный оператор "Магтиком" уличили в ограничении конкуренции
Грузинский мобильный оператор "Магтиком" уличили в ограничении конкуренции
Sputnik Грузия
"Магтиком" обладает значительной долей на рынке по количеству абонентов и доходам, а также по объему инфраструктуры 25.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-25T22:33+0400
2024-07-25T22:33+0400
2024-07-25T22:33+0400
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национальная комиссия по коммуникациям грузии
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинский оператор мобильной связи "Магтиком" занимает доминирующее положение на рынке фиксированного оптического Интернета, чем ограничивает конкуренцию, сообщила Национальная комиссия по коммуникациям. К такому заключению пришли эксперты ЕС, участвовавшие в комплексном исследовании рынка услуг фиксированного оптического Интернета по заказу Комиссии. По мнению экспертов, "Магтиком" обладает значительной долей на рынке по количеству абонентов и доходам, а также по объему инфраструктуры. По мнению экспертов, для того, чтобы устранить эту проблему, на "Магтиком" должны быть возложены соответствующие обязательства, в рамках которых компания должна допустить других желающих операторов в свою сеть и открыть рынок. В подтверждение доминирующего положения оператора эксперты привели тот факт, что в прошлом году число абонентов оптического Интернета в Грузии составило 952 тысячи, 53% из которых были пользователями "Магтиком". В 2023 году на долю "Силкнета" пришлось 32%, "Группы новых сетей" – 7%, "Скайтела" – 2%, а для других компаний в сумме 6%. Кроме того, согласно исследованию, "Магтиком" охватывает оптическим Интернетом большинство поселений Грузии – 602, "Силкнет" – только 71, "Скайтел" – 212 (компания работает в основном в небольших поселениях), а "Группа новых сетей" представлена только в 14 поселениях. В рамках исследования было установлено, что в прошлом году "Магтиком" получил самый высокий доход – 146 миллионов от абонентов фиксированного оптико-волоконного Интернета, что превысило доходы "Силкнет" на 76%, "Группы новых сетей" – на 1 055%, а "Скайтела" – на 3 992%. Важно также, что в 2023 году "Магтиком" по-прежнему сохранял позиции лидера рынка со средним доходом от одного абонента на услуги фиксированного волоконно-оптического Интернета и получал в среднем 24,54 лари с одного абонента. Остальные операторы получали в среднем от 17,37-23,05 лари. Согласно заключению экспертов, из 994 населенных пунктов, подключенных к сети фиксированного оптического Интернета, в 544, где проживает 60% населения Грузии, рыночная доля "Магтиком" превышает 40%. Эксперты ЕС пришли к выводу, что для исправления неконкурентной среды на рынке Комиссия по коммуникациям должна возложить на "Магтиком" конкретные обязательства, чтобы устранить барьеры для входа на рынок, исправить существующую неконкурентную среду и, самое главное, создать более благоприятные условия для абонентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, компания "магтиком", национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, экономика, компания "магтиком", национальная комиссия по коммуникациям грузии
Грузинский мобильный оператор "Магтиком" уличили в ограничении конкуренции
"Магтиком" обладает значительной долей на рынке по количеству абонентов и доходам, а также по объему инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинский оператор мобильной связи "Магтиком" занимает доминирующее положение на рынке фиксированного оптического Интернета, чем ограничивает конкуренцию, сообщила Национальная комиссия по коммуникациям.
К такому заключению пришли эксперты ЕС, участвовавшие в комплексном исследовании рынка услуг фиксированного оптического Интернета по заказу Комиссии.
По мнению экспертов, "Магтиком" обладает значительной долей на рынке по количеству абонентов и доходам, а также по объему инфраструктуры.
"Компания "Магтиком" занимает существенно доминирующее положение над конкурентами по количеству абонентов, доходам и инфраструктуре на рынке фиксированного оптического Интернета, что позволяет ей действовать независимо от потребителей и конкурентов, что и определяет ее значительную власть. Эта ситуация не изменится без предварительного регулирования", – говорится в заключении экспертов.
По мнению экспертов, для того, чтобы устранить эту проблему, на "Магтиком" должны быть возложены соответствующие обязательства, в рамках которых компания должна допустить других желающих операторов в свою сеть и открыть рынок.
В подтверждение доминирующего положения оператора эксперты привели тот факт, что в прошлом году число абонентов оптического Интернета в Грузии составило 952 тысячи, 53% из которых были пользователями "Магтиком". В 2023 году на долю "Силкнета" пришлось 32%, "Группы новых сетей" – 7%, "Скайтела" – 2%, а для других компаний в сумме 6%.
Кроме того, согласно исследованию, "Магтиком" охватывает оптическим Интернетом большинство поселений Грузии – 602, "Силкнет" – только 71, "Скайтел" – 212 (компания работает в основном в небольших поселениях), а "Группа новых сетей" представлена только в 14 поселениях.
Также исследование показало, что "Магтиком" является единственным поставщиком оптического Интернета в 392 поселениях, в то время как "Скайтел" – в 104, а "Силкнет" – лишь в 2. Эти показатели, по мнению экспертов ЕС, подчеркивают значительные преимущества "Магтиком".
В рамках исследования было установлено, что в прошлом году "Магтиком" получил самый высокий доход – 146 миллионов от абонентов фиксированного оптико-волоконного Интернета, что превысило доходы "Силкнет" на 76%, "Группы новых сетей" – на 1 055%, а "Скайтела" – на 3 992%.
Важно также, что в 2023 году "Магтиком" по-прежнему сохранял позиции лидера рынка со средним доходом от одного абонента на услуги фиксированного волоконно-оптического Интернета и получал в среднем 24,54 лари с одного абонента. Остальные операторы получали в среднем от 17,37-23,05 лари.
Согласно заключению экспертов, из 994 населенных пунктов, подключенных к сети фиксированного оптического Интернета, в 544, где проживает 60% населения Грузии, рыночная доля "Магтиком" превышает 40%.
Кроме того, "Магтиком", с точки зрения комбинированных услуг, что означает комбинацию телевидения, стационарной телефонной связи и мобильной связи с Интернетом, занимает самую высокую долю рынка – 53,5%, в то время как для "Силкнет" – 38,3%, "Группа новых сетей" – 8%, а "Скайтел" – 0,2%.
Эксперты ЕС пришли к выводу, что для исправления неконкурентной среды на рынке Комиссия по коммуникациям должна возложить на "Магтиком" конкретные обязательства, чтобы устранить барьеры для входа на рынок, исправить существующую неконкурентную среду и, самое главное, создать более благоприятные условия для абонентов.