https://sputnik-georgia.ru/20240725/gruziya-na-olimpiade-v-parizhe--premer-nadeetsya-na-rekordnoe-kolichestvo-medaley-289161712.html

Грузия на Олимпиаде в Париже – премьер надеется на рекордное количество медалей

Грузия на Олимпиаде в Париже – премьер надеется на рекордное количество медалей

Sputnik Грузия

Грузинский спорт набрал очень хорошие темпы – большие достижения как в групповых видах спорта, так и в индивидуальных, сказал Кобахидзе 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T11:08+0400

2024-07-25T11:08+0400

2024-07-25T11:08+0400

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ираклий кобахидзе

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Состав команды Грузии на предстоящих Летних Олимпийских Играх в Париже является особенным, соответственно, есть надежда на получение рекордного для страны количества медалей, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави 2". Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В основную программу вошло 32 вида спорта. Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Он выразил надежду на значительные результаты грузинских спортсменов на Олимпиаде."Конечно, мы очень надеемся, что Олимпиада этого года будет рекордной в плане заработанных медалей и заработанных золотых медалей. Это должно быть нашей задачей, и я очень надеюсь, что наши спортсмены достигнут этих результатов", - сказал Кобахидзе.Премьер пожелал всем грузинским спортсменам очень больших успехов.Кобахидзе подчеркнул, что грузинский спорт набрал очень хорошие темпы – большие достижения как в групповых видах спорта, так и в индивидуальных.Лицензии Грузии:Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили, Владимир Гамкрелидзе, Гиви Мачарашвили и Гено Петриашвили;Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе, Роберт Коблиашвили и Лаша Гобадзе;Дзюдо: Георгий Сардалашвили, Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Илья Суламанидзе, Гурам Тушишвили, Этер Липартелиани, Этер Аскилашвили и София Сомхишвили;Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд.Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе, Шота Мишвелидзе и Ираклий Чхеидзе;Бокс: Лаша Гурули и Георгий Кушиташвили;Фехтование: Сандро Базадзе;Прыжки на батуте: Люба Головина;Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе;Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава;Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, париж, ираклий кобахидзе, олимпиада-2024 в париже