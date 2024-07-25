Грузия нужна Западу для реализации своих интересов в регионе — Комлева
13:19 25.07.2024 (обновлено: 13:22 25.07.2024)
© video: Sputnik
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Грузия воспринимается Западом как стратегический актор на Южном Кавказе, используемый для продвижения их собственных интересов в этом регионе в ущерб Российской Федерации. Смотрите в видео, что еще заявила российский эксперт.
Доктор социологических наук, заместитель директора по научной работе НИИРК Валентина Комлева поделилась своим мнением в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Как будут развиваться отношения России и стран Южного Кавказа", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Во-первых, сам такой поворот Грузии в отношении Китая и ряда азиатских стран, конечно, на мой взгляд, это достаточно правильный выбор с той точки зрения, что Запад все больше и больше показывает, что Грузия нужна Западу только для реализации их собственных интересов в этом регионе. То есть то давление, которое сегодня оказывается на Грузию со стороны Европейского союза, — мы приостановим вам процесс евроинтеграции, — или то давление, которое оказывается со стороны США, оно показывает правящей партии и грузинскому народу, я надеюсь, парламенту, что, да, Грузия была нужна и остается нужна для реализации интересов этих стран в регионе. А эти интересы, в первую очередь, связаны не с Грузией, а с Россией. Поэтому Грузия рассматривалась как инструмент решения своих интересов", — заявила Комлева.
Эксперт разъяснила, что за процессом наблюдают не только соседние с Грузией страны, но и отдаленные регионы, например, Центральная Азия. Другие страны наблюдают за тем, как западные партнеры ведут себя в критической ситуации с Грузией, какие механизмы давления используют против государства, и делают выводы о перспективах партнерства с ними.
"Во-первых, сам такой поворот Грузии в отношении Китая и ряда азиатских стран, конечно, на мой взгляд, это достаточно правильный выбор с той точки зрения, что Запад все больше и больше показывает, что Грузия нужна Западу только для реализации их собственных интересов в этом регионе. То есть то давление, которое сегодня оказывается на Грузию со стороны Европейского союза, — мы приостановим вам процесс евроинтеграции, — или то давление, которое оказывается со стороны США, оно показывает правящей партии и грузинскому народу, я надеюсь, парламенту, что, да, Грузия была нужна и остается нужна для реализации интересов этих стран в регионе. А эти интересы, в первую очередь, связаны не с Грузией, а с Россией. Поэтому Грузия рассматривалась как инструмент решения своих интересов", — заявила Комлева.
Эксперт разъяснила, что за процессом наблюдают не только соседние с Грузией страны, но и отдаленные регионы, например, Центральная Азия. Другие страны наблюдают за тем, как западные партнеры ведут себя в критической ситуации с Грузией, какие механизмы давления используют против государства, и делают выводы о перспективах партнерства с ними.
В данном контексте взаимодействие Грузии с Китаем, как считает эксперт, является показателем того, что в условиях многополярности Запад не может разговаривать с позиции диктата.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.