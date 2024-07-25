https://sputnik-georgia.ru/20240725/gruziya-uluchshila-svoi-pozitsii-v-reytinge-pasportov-289173053.html

Грузия улучшила свои позиции в рейтинге паспортов

Грузия улучшила свои позиции в рейтинге паспортов

Sputnik Грузия

В прошлом году Грузия занимала в рейтинге 50 место 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T18:30+0400

2024-07-25T18:30+0400

2024-07-25T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузия заняла 44 место в Индексе ценности мировых паспортов в 2024 году, улучшив свои позиции на шесть пунктов по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении международной компании Henley & Partners. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>При составлении списка учитываются такие показатели, как свобода передвижения и количество государств, в которые обладатель паспорта конкретной страны может путешествовать без визы. В прошлом году Грузия занимала в рейтинге 50 место, а ее граждане могли путешествовать без визы в 116 стран мира. Страны, в которые граждане Грузии могут въехать без визы: Оман, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австрия, Азербайджан, Багамские острова, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили, Колумбия, Острова Кука, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Доминика, Эквадор, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гренландия, Гренада, Гаити, Венгрия, Исландия, Иран, Израиль, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Маврикий, Микронезия, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Каледония, Ниуэ, Норвегия, Палестинская территория, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Турция, Украина, Уругвай, Узбекистан, Ватикан, Суринам, Российская Федерация, Парагвай, Объединенные Арабские Эмираты, Мадагаскар, Китай, Таиланд, Фиджи.Что касается соседних Грузии стран, то Россия и Турция занимают в рейтинге 45 место – их граждане могут путешествовать без визы в 116 стран мира, Азербайджан занимает 71 место (в 71 страну), Армения – 72 место (в 68 стран). Обладателем самого "сильного" паспорта в мире, который дает возможность свободно ездить в 195 стран мира, является Сингапур. На втором месте находятся сразу шесть стран: Франция, Германия, Италия, Япония и Испания, граждане которых могут ездить без виз в 192 страны. На третьем месте Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция, с паспортом которых можно ездить в 191 страну без визы. На последней строчке разместился Афганистан, паспорт которого дает доступ всего в 26 стран. Henley & Partners выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов долларов в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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