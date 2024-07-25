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Грузия в цифрах – январь-июнь 2024 года
Грузия в цифрах – январь-июнь 2024 года
Sputnik Грузия
Внешнеторговый оборот Грузии в первом полугодии снизился по сравнению с данными за январь-июнь 2023 года – страна наторговала на 10,3 миллиарда долларов... 25.07.2024, Sputnik Грузия
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Внешнеторговый оборот Грузии в первом полугодии снизился по сравнению с данными за январь-июнь 2023 года – страна наторговала на 10,3 миллиарда долларов (-1,8%).Успешным оказался год для виноделов. В январе-июне 2024 года грузинское вино экспортировали в 61 страну мира на общую сумму 156,7 миллиона долларов (+24%). Рост наблюдается и в сфере туризма. За первое полугодие в Грузии побывали 2,1 миллиона туристов (+10%).Между тем существенно сократился объем денежных переводов в Грузию – 1,6 миллиарда долларов (-30%). Это произошло за счет значительного сокращения переводов из России – в первом полугодии поступило лишь 70,7 миллиона долларов (-70,7%).
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экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика
Грузия в цифрах – январь-июнь 2024 года
12:13 25.07.2024 (обновлено: 12:28 25.07.2024)
Внешнеторговый оборот Грузии в первом полугодии снизился по сравнению с данными за январь-июнь 2023 года – страна наторговала на 10,3 миллиарда долларов (-1,8%).
Успешным оказался год для виноделов. В январе-июне 2024 года грузинское вино экспортировали в 61 страну мира на общую сумму 156,7 миллиона долларов (+24%).
Рост наблюдается и в сфере туризма. За первое полугодие в Грузии побывали 2,1 миллиона туристов (+10%).
Между тем существенно сократился объем денежных переводов в Грузию – 1,6 миллиарда долларов (-30%). Это произошло за счет значительного сокращения переводов из России – в первом полугодии поступило лишь 70,7 миллиона долларов (-70,7%).