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Грузия в цифрах – январь-июнь 2024 года

Грузия в цифрах – январь-июнь 2024 года

Sputnik Грузия

Внешнеторговый оборот Грузии в первом полугодии снизился по сравнению с данными за январь-июнь 2023 года – страна наторговала на 10,3 миллиарда долларов... 25.07.2024, Sputnik Грузия

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Внешнеторговый оборот Грузии в первом полугодии снизился по сравнению с данными за январь-июнь 2023 года – страна наторговала на 10,3 миллиарда долларов (-1,8%).Успешным оказался год для виноделов. В январе-июне 2024 года грузинское вино экспортировали в 61 страну мира на общую сумму 156,7 миллиона долларов (+24%). Рост наблюдается и в сфере туризма. За первое полугодие в Грузии побывали 2,1 миллиона туристов (+10%).Между тем существенно сократился объем денежных переводов в Грузию – 1,6 миллиарда долларов (-30%). Это произошло за счет значительного сокращения переводов из России – в первом полугодии поступило лишь 70,7 миллиона долларов (-70,7%).

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