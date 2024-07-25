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Иванишвили будет лучшим президентом в истории Грузии – глава Минюста
Иванишвили будет лучшим президентом в истории Грузии – глава Минюста
Sputnik Грузия
Президента Грузии в 2024 году будет выбирать Избирательная коллегия 25.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-25T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили будет лучшим президентом в истории Грузии, если решит стать кандидатом в президенты, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии в 2024 году президента будет выбирать Избирательная коллегия, в которую войдут все члены парламента. Право на выдвижение кандидата в президенты Грузии имеют не менее 30 членов Избирательной коллегии. По Конституции Грузии в 2024 году выборы президента Грузии пройдут в течение 45 дней после проведения первого заседания вновь избранного парламента. Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября.Президент Грузии Саломе Зурабишвили – последний президент страны, избранный путем прямого голосования. Решение об изменении системы избрания президента было принято в связи в переходом страны на парламентскую форму правления, при которой президент выполняет лишь представительскую роль. Эти правила вступили в силу после инаугурации Саломе Зурабишвили в декабре 2018 года.В Избирательную коллегию войдут 300 человек, в том числе все члены парламента Грузии и высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик. Других членов Избирательной коллегии из состава представительных органов местного самоуправления выдвигают соответствующие политические партии согласно квотам, определенным Центральной избирательной комиссией Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, рати брегадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, выборы президента
Иванишвили будет лучшим президентом в истории Грузии – глава Минюста
16:45 25.07.2024 (обновлено: 17:10 25.07.2024)
Президента Грузии в 2024 году будет выбирать Избирательная коллегия
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили будет лучшим президентом в истории Грузии, если решит стать кандидатом в президенты, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
В Грузии в 2024 году президента будет выбирать Избирательная коллегия, в которую войдут все члены парламента. Право на выдвижение кандидата в президенты Грузии имеют не менее 30 членов Избирательной коллегии.
"Господин Иванишвили, если решит и будет кандидатом в президенты, я уверен, будет лучшим президентом в истории Грузии, но, кто будет кандидатом в президенты, я не знаю", – сказал Брегадзе.
По Конституции Грузии в 2024 году выборы президента Грузии пройдут в течение 45 дней после проведения первого заседания вновь избранного парламента. Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили – последний президент страны, избранный путем прямого голосования. Решение об изменении системы избрания президента было принято в связи в переходом страны на парламентскую форму правления, при которой президент выполняет лишь представительскую роль. Эти правила вступили в силу после инаугурации Саломе Зурабишвили в декабре 2018 года.
В Избирательную коллегию войдут 300 человек, в том числе все члены парламента Грузии и высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик.
Других членов Избирательной коллегии из состава представительных органов местного самоуправления выдвигают соответствующие политические партии согласно квотам, определенным Центральной избирательной комиссией Грузии.