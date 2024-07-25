https://sputnik-georgia.ru/20240725/rost-ekonomiki-yavlyaetsya-pervoocherednoy-zadachey-pravitelstva-gruzii--vitse-premer-289177548.html

Рост экономики является первоочередной задачей правительства Грузии – вице-премьер

Рост экономики является первоочередной задачей правительства Грузии – вице-премьер

Sputnik Грузия

На протяжении последних трех лет Грузия по-прежнему сохраняет один из самых высоких показателей прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T23:19+0400

2024-07-25T23:19+0400

2024-07-25T23:41+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

инвестиции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/277999948_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_3a8dfb20d3161cb01204d1bd9bc6e77c.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Здоровая экономика Грузии определяется разными параметрами и главное для правительства – высокий экономический рост, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%. Экономика Грузии устойчива к вызовам, добавил он. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По словам вице-премьера, на протяжении последних трех лет Грузия по-прежнему сохраняет один из самых высоких показателей прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП и данные первого квартала 2024 года не показательны. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2024 года, по предварительной оценке, сократился на 64,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил 201,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, леван давиташвили, инвестиции