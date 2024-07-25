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Рост экономики является первоочередной задачей правительства Грузии – вице-премьер
Рост экономики является первоочередной задачей правительства Грузии – вице-премьер
Sputnik Грузия
На протяжении последних трех лет Грузия по-прежнему сохраняет один из самых высоких показателей прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП 25.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-25T23:19+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Здоровая экономика Грузии определяется разными параметрами и главное для правительства – высокий экономический рост, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%. Экономика Грузии устойчива к вызовам, добавил он. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По словам вице-премьера, на протяжении последних трех лет Грузия по-прежнему сохраняет один из самых высоких показателей прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП и данные первого квартала 2024 года не показательны. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2024 года, по предварительной оценке, сократился на 64,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил 201,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, инвестиции
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, инвестиции
Рост экономики является первоочередной задачей правительства Грузии – вице-премьер
23:19 25.07.2024 (обновлено: 23:41 25.07.2024)
На протяжении последних трех лет Грузия по-прежнему сохраняет один из самых высоких показателей прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Здоровая экономика Грузии определяется разными параметрами и главное для правительства – высокий экономический рост, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%.
"Здоровье экономики Грузии измеряется многими параметрами. У нас в Грузии стабильно высокий экономический рост, и это главный результат, то есть главная задача. В то же время мы имеем дефицит текущего счета на историческом минимуме, который обычно покрывается за счет прямых инвестиций. Важно то, какие параметры, а макроэкономические параметры у нас абсолютно здоровые. Наряду с высоким экономическим ростом у нас достаточно низкая инфляция", – сказал Давиташвили.
Экономика Грузии устойчива к вызовам, добавил он.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
По словам вице-премьера, на протяжении последних трех лет Грузия по-прежнему сохраняет один из самых высоких показателей прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП и данные первого квартала 2024 года не показательны.
"За последние три года у нас было более пяти миллиардов прямых иностранных инвестиций. Что касается данных за конкретный квартал, то они не репрезентативны, поскольку необходим более глубокий анализ, когда мы говорим о прямых иностранных инвестициях. Например, в некоторых случаях есть растущий капитал или погашаемые кредиты, или разовые сделки. Соответственно, мы будем ежегодно его оценивать, проводить дополнительный анализ и представлять вам", – сказал Давиташвили.
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2024 года, по предварительной оценке, сократился на 64,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил 201,4 миллиона долларов.