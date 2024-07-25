https://sputnik-georgia.ru/20240725/v-gorakh-svaneti-ischut-dvukh-propavshikh-bez-vesti--mvd-gruzii-289175777.html

В горах Сванети ищут двух пропавших без вести – МВД Грузии

В горах Сванети ищут двух пропавших без вести – МВД Грузии

Sputnik Грузия

Привлечение вертолета пограничной полиции к спасательной операции на данном этапе невозможно из-за метеоусловий 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T21:03+0400

2024-07-25T21:03+0400

2024-07-25T21:03+0400

грузия

происшествия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

сванети

местия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267801254_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bae607dfc452063edd85f81b64878297.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Спасатели уже второй день интенсивно проводят операцию по поиску двух пропавших без вести граждан на территории Местии и Лентехи в горном районе Грузии Сванети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Информация о происшествии поступила в Центр управления общественной безопасностью "112" 24 июля. В поисково-спасательной операции задействованы силы Тбилиси, Имерети и Местии, а также дроны. По данным службы, привлечение вертолета пограничной полиции к спасательной операции на данном этапе невозможно из-за метеоусловий. Как сообщают СМИ, два жителя Сванети шли из в Лентехи через ущелье Ласдили. Последний раз, когда они связывались с внешним миром, они сообщили, что заблудились и не могут выйти на тропу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сванети

местия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, сванети, местия