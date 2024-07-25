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В горах Сванети ищут двух пропавших без вести – МВД Грузии
В горах Сванети ищут двух пропавших без вести – МВД Грузии
Sputnik Грузия
Привлечение вертолета пограничной полиции к спасательной операции на данном этапе невозможно из-за метеоусловий 25.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-25T21:03+0400
2024-07-25T21:03+0400
2024-07-25T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Спасатели уже второй день интенсивно проводят операцию по поиску двух пропавших без вести граждан на территории Местии и Лентехи в горном районе Грузии Сванети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Информация о происшествии поступила в Центр управления общественной безопасностью "112" 24 июля. В поисково-спасательной операции задействованы силы Тбилиси, Имерети и Местии, а также дроны. По данным службы, привлечение вертолета пограничной полиции к спасательной операции на данном этапе невозможно из-за метеоусловий. Как сообщают СМИ, два жителя Сванети шли из в Лентехи через ущелье Ласдили. Последний раз, когда они связывались с внешним миром, они сообщили, что заблудились и не могут выйти на тропу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, сванети, местия
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, сванети, местия
В горах Сванети ищут двух пропавших без вести – МВД Грузии
Привлечение вертолета пограничной полиции к спасательной операции на данном этапе невозможно из-за метеоусловий
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Спасатели уже второй день интенсивно проводят операцию по поиску двух пропавших без вести граждан на территории Местии и Лентехи в горном районе Грузии Сванети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Информация о происшествии поступила в Центр управления общественной безопасностью "112" 24 июля.
В поисково-спасательной операции задействованы силы Тбилиси, Имерети и Местии, а также дроны.
По данным службы, привлечение вертолета пограничной полиции к спасательной операции на данном этапе невозможно из-за метеоусловий.
Как сообщают СМИ, два жителя Сванети шли из в Лентехи через ущелье Ласдили. Последний раз, когда они связывались с внешним миром, они сообщили, что заблудились и не могут выйти на тропу.