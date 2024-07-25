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В Грузии создан первый авторизированный фонд денежного рынка

В Грузии создан первый авторизированный фонд денежного рынка

Sputnik Грузия

Надзор за инвестиционными фондами и компаниями по управлению активами в Грузии осуществляет Национальный банк Грузии 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T20:29+0400

2024-07-25T20:29+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Лицензированная компания по управлению активами Forsyth Investment Group, создала первый авторизованный фонд денежного рынка "Форсайт Лари", сообщает Первый канал."Фонд денежного рынка Форсайт Лари" – это новый вид финансового продукта, который еще больше расширяет спектр финансовых продуктов, доступных населению и бизнес-сектору. Минимальный взнос в фонд составляет 100 лари, а пособие зачисляется на ежедневный баланс. Вывод инвестиций из фонда возможен максимум в течение одного рабочего дня без уплаты комиссии. При выводе инвестиций из фонда сумма получаемых инвестором денег определяется исходя из текущей стоимости активов, входящих в фонд. Надзор за инвестиционными фондами и компаниями по управлению активами в Грузии осуществляет Национальный банк Грузии. Кроме того, в стране зарегистрировано 14 инвестиционных фондов. Согласно законодательству Грузии, публичное предложение может сделать только уполномоченный инвестиционный фонд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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