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В Грузии создан первый авторизированный фонд денежного рынка
В Грузии создан первый авторизированный фонд денежного рынка
Sputnik Грузия
Надзор за инвестиционными фондами и компаниями по управлению активами в Грузии осуществляет Национальный банк Грузии 25.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Лицензированная компания по управлению активами Forsyth Investment Group, создала первый авторизованный фонд денежного рынка "Форсайт Лари", сообщает Первый канал."Фонд денежного рынка Форсайт Лари" – это новый вид финансового продукта, который еще больше расширяет спектр финансовых продуктов, доступных населению и бизнес-сектору. Минимальный взнос в фонд составляет 100 лари, а пособие зачисляется на ежедневный баланс. Вывод инвестиций из фонда возможен максимум в течение одного рабочего дня без уплаты комиссии. При выводе инвестиций из фонда сумма получаемых инвестором денег определяется исходя из текущей стоимости активов, входящих в фонд. Надзор за инвестиционными фондами и компаниями по управлению активами в Грузии осуществляет Национальный банк Грузии. Кроме того, в стране зарегистрировано 14 инвестиционных фондов. Согласно законодательству Грузии, публичное предложение может сделать только уполномоченный инвестиционный фонд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инвестиции
экономика, грузия, новости, инвестиции
В Грузии создан первый авторизированный фонд денежного рынка
20:29 25.07.2024 (обновлено: 20:42 25.07.2024)
Надзор за инвестиционными фондами и компаниями по управлению активами в Грузии осуществляет Национальный банк Грузии
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Лицензированная компания по управлению активами Forsyth Investment Group, создала первый авторизованный фонд денежного рынка "Форсайт Лари", сообщает Первый канал.
"Фонд денежного рынка Форсайт Лари" – это новый вид финансового продукта, который еще больше расширяет спектр финансовых продуктов, доступных населению и бизнес-сектору.
По данным компании, размещая средства в "Фонде денежного рынка Форсайт Лари", инвестор может получить дополнительный доход за счет собственных денежных ресурсов.
Минимальный взнос в фонд составляет 100 лари, а пособие зачисляется на ежедневный баланс.
Вывод инвестиций из фонда возможен максимум в течение одного рабочего дня без уплаты комиссии. При выводе инвестиций из фонда сумма получаемых инвестором денег определяется исходя из текущей стоимости активов, входящих в фонд.
Надзор за инвестиционными фондами и компаниями по управлению активами в Грузии осуществляет Национальный банк Грузии.
На данном этапе лицензии имеют только три компании по управлению активами: TBC Asset Management, член TBC Group, BOG Asset Management, входящий в "Банк Грузии", и Forsyth Investment Group.
Кроме того, в стране зарегистрировано 14 инвестиционных фондов.
Согласно законодательству Грузии, публичное предложение может сделать только уполномоченный инвестиционный фонд.