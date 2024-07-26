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Тайфун Гаеми затопил улицы Манилы – фото

Тайфун Гаеми затопил улицы Манилы – фото

Sputnik Грузия

Вызванные тайфуном Гаеми проливные дожди обрушились на Филиппины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T16:23+0400

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Представители местных властей проинформировали, что из-за высокого уровня воды пришлось приостановить транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Жители отдельных районов столичного региона не могут выйти из домов, отложены авиарейсы, из-за непогоды более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах.

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