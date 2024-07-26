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Тайфун Гаеми затопил улицы Манилы – фото
Тайфун Гаеми затопил улицы Манилы – фото
Sputnik Грузия
Вызванные тайфуном Гаеми проливные дожди обрушились на Филиппины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T16:23+0400
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Представители местных властей проинформировали, что из-за высокого уровня воды пришлось приостановить транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Жители отдельных районов столичного региона не могут выйти из домов, отложены авиарейсы, из-за непогоды более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах.
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фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире, филиппины
фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире, филиппины
Тайфун Гаеми затопил улицы Манилы – фото
Вызванные тайфуном Гаеми проливные дожди обрушились на Филиппины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий
Представители местных властей проинформировали, что из-за высокого уровня воды пришлось приостановить транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами.
Жители отдельных районов столичного региона не могут выйти из домов, отложены авиарейсы, из-за непогоды более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах.
© AFP 2024 / Ted Aljibe
Проливные дожди обрушились на Филиппины, вызвав наводнение в столице – Маниле и оползни в горных районах.
Проливные дожди обрушились на Филиппины, вызвав наводнение в столице – Маниле и оползни в горных районах.
© AFP 2024 / Ted Aljibe
Из-за непогоды были отложены авиарейсы.
Из-за непогоды были отложены авиарейсы.
© AFP 2024 / Jam Sta Rosa
Более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах.
Более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах.
© AFP 2024 / Jam Sta Rosa
Продолжающийся ливень в городе Марикина на восточной окраине столичной агломерации вызвал разлив крупной реки.
Продолжающийся ливень в городе Марикина на восточной окраине столичной агломерации вызвал разлив крупной реки.
© AFP 2024 / Ted Aljibe
Течением унесло даже стальной грузовой контейнер, холодильники, предметы домашней мебели.
Течением унесло даже стальной грузовой контейнер, холодильники, предметы домашней мебели.
© AFP 2024 / Jam Sta Rosa
Затопленные улицы Манилы.
Затопленные улицы Манилы.
© AFP 2024 / Ted Aljibe
Дети помогают очищать дома от грязевой воды после тайфуна.
Дети помогают очищать дома от грязевой воды после тайфуна.
© AP Photo / Joeal Calupitan
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился активизировать усилия по доставке продовольствия и другой помощи в изолированные сельские районы.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился активизировать усилия по доставке продовольствия и другой помощи в изолированные сельские районы.
© AFP 2024 / Ted Aljibe
Синоптики говорят, что тайфун может достигнуть Тайваня.
Синоптики говорят, что тайфун может достигнуть Тайваня.