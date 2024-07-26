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Тайфун Гаеми затопил улицы Манилы – фото
Тайфун Гаеми затопил улицы Манилы – фото
Sputnik Грузия
Вызванные тайфуном Гаеми проливные дожди обрушились на Филиппины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 26.07.2024, Sputnik Грузия
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Представители местных властей проинформировали, что из-за высокого уровня воды пришлось приостановить транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Жители отдельных районов столичного региона не могут выйти из домов, отложены авиарейсы, из-за непогоды более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах.
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фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире, филиппины

Тайфун Гаеми затопил улицы Манилы – фото

16:23 26.07.2024
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Вызванные тайфуном Гаеми проливные дожди обрушились на Филиппины. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий
Представители местных властей проинформировали, что из-за высокого уровня воды пришлось приостановить транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами.
Жители отдельных районов столичного региона не могут выйти из домов, отложены авиарейсы, из-за непогоды более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах.
© AFP 2024 / Ted Aljibe

Проливные дожди обрушились на Филиппины, вызвав наводнение в столице – Маниле и оползни в горных районах.

Проливные дожди обрушились на Филиппины, вызвав наводнение в столице – Маниле и оползни в горных районах. - Sputnik Грузия
1/9
© AFP 2024 / Ted Aljibe

Проливные дожди обрушились на Филиппины, вызвав наводнение в столице – Маниле и оползни в горных районах.

© AFP 2024 / Ted Aljibe

Из-за непогоды были отложены авиарейсы.

Из-за непогоды были отложены авиарейсы. - Sputnik Грузия
2/9
© AFP 2024 / Ted Aljibe

Из-за непогоды были отложены авиарейсы.

© AFP 2024 / Jam Sta Rosa

Более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах.

Более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах. - Sputnik Грузия
3/9
© AFP 2024 / Jam Sta Rosa

Более 350 пассажиров, водителей грузовых автомобилей и рабочих застряли в морских портах.

© AFP 2024 / Jam Sta Rosa

Продолжающийся ливень в городе Марикина на восточной окраине столичной агломерации вызвал разлив крупной реки.

Продолжающийся ливень в городе Марикина на восточной окраине столичной агломерации вызвал разлив крупной реки. - Sputnik Грузия
4/9
© AFP 2024 / Jam Sta Rosa

Продолжающийся ливень в городе Марикина на восточной окраине столичной агломерации вызвал разлив крупной реки.

© AFP 2024 / Ted Aljibe

Течением унесло даже стальной грузовой контейнер, холодильники, предметы домашней мебели.

Течением унесло даже стальной грузовой контейнер, холодильники, предметы домашней мебели. - Sputnik Грузия
5/9
© AFP 2024 / Ted Aljibe

Течением унесло даже стальной грузовой контейнер, холодильники, предметы домашней мебели.

© AFP 2024 / Jam Sta Rosa

Затопленные улицы Манилы.

Затопленные улицы Манилы. - Sputnik Грузия
6/9
© AFP 2024 / Jam Sta Rosa

Затопленные улицы Манилы.

© AFP 2024 / Ted Aljibe

Дети помогают очищать дома от грязевой воды после тайфуна.

Дети помогают очищать дома от грязевой воды после тайфуна. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Ted Aljibe

Дети помогают очищать дома от грязевой воды после тайфуна.

© AP Photo / Joeal Calupitan

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился активизировать усилия по доставке продовольствия и другой помощи в изолированные сельские районы.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился активизировать усилия по доставке продовольствия и другой помощи в изолированные сельские районы. - Sputnik Грузия
8/9
© AP Photo / Joeal Calupitan

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился активизировать усилия по доставке продовольствия и другой помощи в изолированные сельские районы.

© AFP 2024 / Ted Aljibe

Синоптики говорят, что тайфун может достигнуть Тайваня.

Синоптики говорят, что тайфун может достигнуть Тайваня. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Ted Aljibe

Синоптики говорят, что тайфун может достигнуть Тайваня.

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