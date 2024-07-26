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Банк России повысил ключевую ставку до 16%
Банк России повысил ключевую ставку до 16%
Sputnik Грузия
Банк России начал повышать ставку с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T16:58+0400
2024-07-26T16:58+0400
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центральный банк росси
ставка рефинансирования
инфляция
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых, говорится в сообщении Банка.Банк России начал повышать ставку с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре, октябре и декабре добавили еще четыре – до 16% годовых.Сообщается, что инфляция в России ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, россия, экономика, центральный банк росси, ставка рефинансирования, инфляция
новости, россия, экономика, центральный банк росси, ставка рефинансирования, инфляция

Банк России повысил ключевую ставку до 16%

16:58 26.07.2024
© photo: Sputnik / Maksim BlinovЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2024
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Банк России начал повышать ставку с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых, говорится в сообщении Банка.
Банк России начал повышать ставку с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре, октябре и декабре добавили еще четыре – до 16% годовых.
Ключевая ставка минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Сообщается, что инфляция в России ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.
"Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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