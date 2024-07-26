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Дождь с грозой и шторм на море – погода в Грузии резко ухудшится на выходных
Дождь с грозой и шторм на море – погода в Грузии резко ухудшится на выходных
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Уровень опасности средний, сообщает Национальное агентство окружающей среды 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Погода в ближайшие дни на территории Грузии ухудшится, предупреждает Национальное агентство окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По прогнозам синоптиков, 26-28 июля в Грузии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы и град. В прибрежных районах страны в воскресенье, 28 июля, возможно усиление ветра и шторм в 3-4 балла. Ожидаемые осадки могут вызвать наводнения на малых реках Грузии, а в высокогорных и гористых зонах могут начаться оползнево-селевые процессы. Уровень опасности средний, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, черное море, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, черное море, национальное агентство окружающей среды
Дождь с грозой и шторм на море – погода в Грузии резко ухудшится на выходных
Уровень опасности средний, сообщает Национальное агентство окружающей среды
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Погода в ближайшие дни на территории Грузии ухудшится, предупреждает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 26-28 июля в Грузии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы и град.
В прибрежных районах страны в воскресенье, 28 июля, возможно усиление ветра и шторм в 3-4 балла.
Ожидаемые осадки могут вызвать наводнения на малых реках Грузии, а в высокогорных и гористых зонах могут начаться оползнево-селевые процессы.
Уровень опасности средний, сообщает Национальное агентство окружающей среды.