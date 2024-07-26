https://sputnik-georgia.ru/20240726/dvesti-tysyach-abonentov-za-11-let--kak-idet-gazifikatsiya-gruzii-289172541.html

Двести тысяч абонентов за 11 лет – как идет газификация Грузии

Двести тысяч абонентов за 11 лет – как идет газификация Грузии

Sputnik Грузия

План газификации предусматривает обеспечение природным газом дополнительно до 57 тысяч абонентов в 396 селах и городах Грузии 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T11:58+0400

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2024-07-26T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Доступ к природному газу получили до 200 тысяч абонентов за 11 лет, в рамках программы газификации регионов Грузии, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития. Газификация сел и обеспечение газом населения регионов страны являются приоритетными направлениями правительства Грузии. На сегодняшний день природным газом обеспечено чуть более 90% населения страны. По информации ведомства, в результате 11-летней работы, природный газ стал доступен жителям сел и городов, которые ранее никогда не были газифицированы. План газификации предусматривает обеспечение природным газом дополнительно до 57 тысяч абонентов в 396 селах и городах Грузии. После завершения запланированных работ уровень газификации в стране к 2025 году достигнет 93%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, газификация, энергетика грузии