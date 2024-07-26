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Двести тысяч абонентов за 11 лет – как идет газификация Грузии
Двести тысяч абонентов за 11 лет – как идет газификация Грузии
Sputnik Грузия
План газификации предусматривает обеспечение природным газом дополнительно до 57 тысяч абонентов в 396 селах и городах Грузии 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T11:58+0400
2024-07-26T11:58+0400
2024-07-26T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Доступ к природному газу получили до 200 тысяч абонентов за 11 лет, в рамках программы газификации регионов Грузии, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития. Газификация сел и обеспечение газом населения регионов страны являются приоритетными направлениями правительства Грузии. На сегодняшний день природным газом обеспечено чуть более 90% населения страны. По информации ведомства, в результате 11-летней работы, природный газ стал доступен жителям сел и городов, которые ранее никогда не были газифицированы. План газификации предусматривает обеспечение природным газом дополнительно до 57 тысяч абонентов в 396 селах и городах Грузии. После завершения запланированных работ уровень газификации в стране к 2025 году достигнет 93%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, газификация, энергетика грузии
грузия, новости, общество, экономика, газификация, энергетика грузии
Двести тысяч абонентов за 11 лет – как идет газификация Грузии
План газификации предусматривает обеспечение природным газом дополнительно до 57 тысяч абонентов в 396 селах и городах Грузии
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Доступ к природному газу получили до 200 тысяч абонентов за 11 лет, в рамках программы газификации регионов Грузии, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития.
Газификация сел и обеспечение газом населения регионов страны являются приоритетными направлениями правительства Грузии. На сегодняшний день природным газом обеспечено чуть более 90% населения страны.
"В 2013-2024 годах при активной работе Министерства экономики и устойчивого развития по всей стране газифицировано 828 населенных пунктов и 199 250 абонентов получили возможность пользоваться природным газом", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате 11-летней работы, природный газ стал доступен жителям сел и городов, которые ранее никогда не были газифицированы.
План газификации предусматривает обеспечение природным газом дополнительно до 57 тысяч абонентов в 396 селах и городах Грузии.
После завершения запланированных работ уровень газификации в стране к 2025 году достигнет 93%.