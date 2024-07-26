https://sputnik-georgia.ru/20240726/napadenie-na-zhurnalistov-mtavari-arkhi-na-zapade-gruzii-zaderzhany-dva-cheloveka-289183890.html

Нападение на журналистов "Мтавари архи" на западе Грузии: задержаны два человека

Нападение на журналистов "Мтавари архи" на западе Грузии: задержаны два человека

Sputnik Грузия

Уголовное дело ведется по статье "Преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности с применением насилия" 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T15:30+0400

2024-07-26T15:30+0400

2024-07-26T15:30+0400

происшествия

грузия

новости

гурия

специальная следственная служба

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825165_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_317b26879582c54ef285fc9115f087ff.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Два человека были задержаны по обвинению в нападении на оператора и журналиста оппозиционного телеканала "Мтавари архи" в регионе Гурия, говорится в сообщении Специальной следственной службы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что 25 июля 2024 года в утренние часы журналист телеканала Владимир Менабде и оператор Манучар Мжаванадзе в селе Супса Ланчхутского района (регион Гурия) работали над репортажем.Уголовное дело ведется по статье "Преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности с применением насилия". В случае подтверждения вины задержанным грозит штраф или домашний арест на срок от одного года до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, гурия, специальная следственная служба