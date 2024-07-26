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Нападение на журналистов "Мтавари архи" на западе Грузии: задержаны два человека
Нападение на журналистов "Мтавари архи" на западе Грузии: задержаны два человека
Sputnik Грузия
Уголовное дело ведется по статье "Преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности с применением насилия" 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T15:30+0400
2024-07-26T15:30+0400
2024-07-26T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Два человека были задержаны по обвинению в нападении на оператора и журналиста оппозиционного телеканала "Мтавари архи" в регионе Гурия, говорится в сообщении Специальной следственной службы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что 25 июля 2024 года в утренние часы журналист телеканала Владимир Менабде и оператор Манучар Мжаванадзе в селе Супса Ланчхутского района (регион Гурия) работали над репортажем.Уголовное дело ведется по статье "Преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности с применением насилия". В случае подтверждения вины задержанным грозит штраф или домашний арест на срок от одного года до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гурия, специальная следственная служба
происшествия, грузия, новости, гурия, специальная следственная служба
Нападение на журналистов "Мтавари архи" на западе Грузии: задержаны два человека
Уголовное дело ведется по статье "Преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности с применением насилия"
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Два человека были задержаны по обвинению в нападении на оператора и журналиста оппозиционного телеканала "Мтавари архи" в регионе Гурия, говорится в сообщении Специальной следственной службы.
Следствие установило, что 25 июля 2024 года в утренние часы журналист телеканала Владимир Менабде и оператор Манучар Мжаванадзе в селе Супса Ланчхутского района (регион Гурия) работали над репортажем.
Во время работы один из обвиняемых их оскорбил и ударил. Второй, его брат, ударил несколько раз журналиста кулаком по голове и лицу, из-за чего у журналиста оказалась разбитой губа. Также он повредил видеокамеру и оскорбил журналиста и оператора.
Уголовное дело ведется по статье "Преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности с применением насилия". В случае подтверждения вины задержанным грозит штраф или домашний арест на срок от одного года до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.